公益素食廣告成陷阱！他誤信「有回饋」捐出200萬 竟全被騙走

一位民眾誤信Tik Tok的公益廣告，遭詐走200萬元現金。（示意圖／焦正德攝）

詐騙手法不斷翻新，連「做善事」也可能成為騙局！有民眾因滑手機看到公益素食廣告，被引導加入LINE群組，詐團以慈善、回饋社會為包裝，甚至承諾「投入可獲收益」，讓當事人誤信是真實公益，直到親手交給對方200萬元現金後，才驚覺落入的詐騙圈套。

警政署165打詐儀錶板分享案例指出，有民眾因滑手機看到公益素食廣告，被引導加入LINE群組，對方以慈善、回饋社會為包裝，甚至承諾「投入可獲收益」，讓當事人誤信是真實公益，短短數月內損失高達200萬元。

廣告 廣告

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，2025年9月某天晚上他在滑Tik Tok時，看到1則公益素食的廣告，畫面拍得很溫馨，強調做善事、幫助社會，而他一時心動點了進去，後續加了「全台素食精選店家」的LINE帳號好友，又被邀進名為「素願明心閣 三群」的LINE群組。

當事人表示，群組裡面有位自稱是行政人員的人與他互動，介紹組織的公益與慈善活動，包括理念和初心是幫助弱勢、回饋社會，以及創會歷程等等，後來對方更邀請他參加活動，引導他去聯絡「執行長」，說想親自感謝他加入，透過接觸相關人脈，也能幫助他人生過得更好。

當事人透露，「執行長」告訴他，組織現在正在進行「愛心募款活動」，模式是先投入對應金額，一部分拿去做公益，其餘則是投資者的收益，他實際觀察一下，發現群組內有好幾個人都在分享自己「有獲得報酬」、「已經拿到回饋」等，而他認為看起來不像假的，因此慢慢放下戒心。

當事人說，到了2025年12月，他下定決心響應慈善活動，依照對方指示，拿著新台幣200萬元現金，親自交給對方安排的助理，沒想到不到一個星期，他才突然感到不對勁，想著要拿回自己的錢，對方卻開始找各種理由推託，一下說流程卡關，一下說系統異常，當初的「執行長」也聯繫不上，「這時我才懷疑自己落入詐騙陷阱，並到派出所報案！」

對此，「165打詐儀錶板」也列出5招防詐小撇步：

1、公益慈善機構，請洽衛生福利部查詢才有保障，切勿輕信網路廣告。

2、不要點擊陌生人提供的連結，也不要加入陌生人LINE帳號。

3、公益慈善機構，不會要你把錢投入不明網站，也不會安排面交。

4、做慈善，卻可以出金、有報酬，一定是詐騙。

5、對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態