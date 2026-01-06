公益網紅賓賓哥慘了！怒毆個案房東「行善變暴行」檢方起訴 鐵證曝光

社會中心／林昱孜報導

公益網紅賓賓哥爭議不斷，近日遭雲林地檢署起訴。（圖／本人提供）

公益網紅賓賓哥（江建樺）慘了！去年3月，賓賓哥前往雲林縣元長鄉協助蘇姓個案，卻與其前房東李男爆發金錢糾紛，兩人一言不合起了口角，賓賓哥在直播中要工作人員「鏡頭轉向」，隨即發生肢體衝突。李男驗傷提告傷害。雲林地檢署偵查終結，依傷害罪起訴賓賓哥。

賓賓哥協助蘇姓個案，幫忙繳了3萬元房租給李姓房東，但事後卻得知李男收了善款，卻又持續向個案討錢，因而約定在3月25日協商，並全程開直播。雙方先爆發口角，後續賓賓哥要求工作人員將鏡頭移開，接著就出現疑似發生肢體衝突的聲音，還傳出水壺掉落聲響。

賓賓哥與一名雲林阿公爆發激烈口角，接著要求工作人把直播鏡頭轉走，並疑似動手毆打。（圖／翻攝自賓賓哥抖音）

起訴書指出，賓賓哥在偵查初期否認動手，辯稱當時手持水杯喝水，「只是手往上揮一下，李男自己嚇到，杯子往後倒才打到自己，我根本沒碰到他」。不過，李男指證歷歷，遭賓賓哥揮拳痛毆左臉頰與下巴，左前臂也被打傷，並提出醫院驗傷單。

檢方檢視李男提出影像，可以聽到賓賓哥提到「那個雲林個案，有沒有打那個阿公，你們就算知道也不能講，我就是有打⋯⋯」，而後賓賓哥也在偵訊中認罪。雲林地檢署偵查終結，將賓賓哥依傷害罪提起公訴。

