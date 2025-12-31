「公益網紅」賓賓哥人設崩塌 遭爆「隱婚」另與一紅粉知己關係匪淺

賓賓哥有著「公益網紅」的形象。翻攝江建樺臉書

在 TikTok 擁有近 70 萬粉絲的網紅「賓賓哥」，近期因校園直播風波、疑似違法募款等爭議備受關注。如今更有前粉絲向媒體爆料，指稱賓賓哥不僅長期隱瞞已婚身分，身邊還有一位互動極為親密的紅粉知己，且實際年齡與對外宣稱的落差極大。

隱婚疑雲與神祕「大嫂」

根據讀者向《鏡週刊》的爆料內容，賓賓哥身邊常有一名關係匪淺的女子陪同，兩人私下不僅經常互穿對方的衣物，還配戴情侶款式的飾品，互動極其親密。據悉，在賓賓哥的粉絲群組中，成員們早已默認該名女子的地位，甚至紛紛尊稱她為「大嫂」。爆料者指出，賓賓哥現實生活中早已結婚多年，與其在網路塑造的單身形象截然不同。

舊爭議浮現：非法募款與洩漏隱私

除了私生活爭議，賓賓哥過去的行徑也逐一被檢視。時代力量黨主席王婉諭曾點名批評他「以公益之名行斂財之實」，指出他多次遊走在非法勸募的邊緣，例如在 LINE 群組內向粉絲募集大筆款項或物資，卻未能依照《公益勸募條例》由特定法人團體發起，資金流向透明度遭質疑。

此外，賓賓哥過去的直播內容也多次觸碰隱私底線。他曾被爆出在醫院內直播病患，以及在探訪性侵害被害人時，未對當事人進行馬賽克處理，導致受害者的長相與住處直接曝光，引發社會公憤。

賓賓哥近來有不少爭議。翻攝江建樺臉書

真實年齡遭質疑與檢舉風波

在個人資訊方面，賓賓哥曾於探訪弱勢長者的影片中宣稱自己僅有 34 歲，但據知情人士透露，其真實年齡實為 43 歲。

在事業經營上，有讀者質疑他販售相關產品的年營業額高達上億元，卻疑似有逃稅嫌疑，目前已向國稅局提出檢舉。面對連環爆料與官方介入調查，賓賓哥過去辛苦經營的「公益形象」正正面臨空前的信譽危機。



