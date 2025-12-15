「公益網紅」賓賓哥遭爆斂財破億 女粉不滿被當搖錢樹

TikTok上擁有逾68.9萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥近日爭議不斷，週刊爆料他疑似賣假的泰國佛牌和古曼童給粉絲賺取暴利，斂財金額高達億元。

「公益網紅」賓賓哥在TikTok上擁有逾68.9萬粉絲。（圖／翻攝江建樺 臉書）

根據《鏡週刊》報導，一名被害女子透露，賓賓哥原本就在賣泰國佛牌和古曼童，因為看中他公益形象所以找他買，甚至花費數百萬元就為了挺他，怎料後續卻有粉絲抱怨買到假佛牌；另一名女子則爆料，每月消費5萬元以上可以進入VIP群組，賓賓哥會帶大家「把錢賺回來」，結果最後發現全是「套路」。該女子坦言「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」

報導指出，甚至有女粉絲買東西不敢棄標，因為怕被賓賓哥公審，曾有被公審的粉絲透露，3年前棄標後被賓賓哥在群組內當面開罵，還要求下跪道歉當和解，過程中還被拍下，針對各項指控，賓賓哥目前尚未出面回應。

賓賓哥近來捲入不少爭議，上個月才因為未經同意在校園直播遭轟，甚至驚動台中市府，依違反兒少法第49及第69條，將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。事發後，賓賓哥也發聲明道歉表示：「我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。」

賓賓哥先前捲入校園直播爭議，為此鞠躬道歉。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

