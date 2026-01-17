公益義賣化為行動 嘉義縣長照交通再添助力

康巴士捐贈儀式 (嘉義縣社會局提供)

義賣瓜子做公益，大嘉義創新創業協會捐復康巴士回饋鄉里 (嘉義縣社會局提供)

嘉義縣長翁章梁(右4)與來賓們合影 (嘉義縣社會局提供)

為提升嘉義縣長照交通服務量能，大嘉義創新創業協會今天（17日）捐贈復康巴士1輛給嘉義縣政府社會局，車輛將投入長照交通接送服務，協助行動不便及有長照需求的民眾外出就醫與日常移動。翁章梁縣長出席捐贈儀式，感謝協會熱心公益、慷慨解囊，為嘉義縣長照服務注入實質助力。

翁章梁縣長表示，大嘉義創新創業協會透過「公益義賣瓜子」行動完成募資，以貼近日常生活的方式凝聚社會力量，是回饋社會的最佳典範。嘉義縣目前共有95輛特約長照交通車，114年度服務趟次約達17萬趟，顯示長照交通需求持續攀升，服務車輛仍有不足。此次新增復康巴士，社會局將妥善媒合服務單位，發揮最大效益，讓有需要的民眾獲得更即時、舒適的交通協助。

大嘉義創新創業協會指出，協會長期關注在地發展與社會責任，期望透過創意公益行動，讓公益不再遙不可及。「公益義賣瓜子」結合日常消費與社會關懷，讓創業者與民眾都能輕鬆參與善的循環，並實際回饋社區，協助社福單位服務長輩及行動不便族群，改善長照交通的機動性與可近性。

社會局表示，隨著高齡人口增加，長照交通服務需求日益殷切，復康巴士是串聯醫療與照顧的重要一環。此次捐贈不僅提升縣內長照服務能量，也讓更多民眾能安心在地安老。未來將持續結合民間力量，完善長照交通網絡。

社會局也指出，衛生福利部推動長照3.0計畫，以「健康老化、在地安老、安寧善終」為核心願景，強調醫照整合與服務銜接，透過完善交通接送，協助民眾順利串聯醫療與長照資源。期盼藉由此次善舉，號召更多企業與社會大眾投入公益行列，共同為嘉義縣打造更友善的長照環境。