公益聯盟五力結合 寒冬送暖

市議員蔡宗豪媒合「五力聯盟」在福安宮舉辦寒冬送暖、關懷弱勢活動。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

市議員蔡宗豪特別串聯企業、社團、宗教團體、青年組織及公部門力量等「五力」組成公益聯盟，推出「五力出動、寒冬送暖」公益行動，將溫暖實際送進社區。

「五力」寒冬送暖二十三日上午在鄭仔寮福安宮舉行，此次針對北區低收入戶及中低收入戶進行關懷，每戶發放乾拌麵及關廟麵各一份，共有八百一十六戶受惠。

北區區長潘寶淑表示，「五力」象徵社會各界行動力的結合，第一力是在地企業小豪洲沙茶爐提供物資；第二力大台南新百合婦女發展協會，投入關懷行動；第三力是鄭仔寮福安宮及開基萬福庵等宗教團體匯聚信眾善意；第四力則是「承順青年」實際參與公益行動，展現年輕世代的熱情與社會責任，第五力則是協力推動的公部門，大家攜手為弱勢家庭盡一份心力。

除五力關懷行動之外，台灣基督長老教會台南大光教會亦於昨天辦理「溫馨季節關懷弱勢戶」活動，捐贈對象涵蓋北區十四個里的低收入戶，每戶致贈全聯禮券一千元及精緻午餐一份，共有二百四十九戶受惠。

大光教會昨天並動員志工，在歲末充滿溫情的時刻，攜手關懷弱勢家庭，內容包含讚美操與帶動唱，現場氣氛溫馨熱絡。昨天「五力聯盟」與大光教會共捐贈約新台幣五十八萬元的物資，齊心送暖關懷。