公益與社區的連結 土城醫院攜手新北家扶溫馨過平安夜

（記者陳志仁／新北報導）新北市立土城醫院今（24）日舉辦「公益電影日×員工家庭日」活動，特別邀請新北市家扶中心多組家庭進入院內，與醫護同仁及其家屬一同欣賞電影《神偷奶爸4》，度過難忘的聖誕平安夜；活動不僅拉近醫院與社區的距離，也實踐長庚醫療體系「取之社會、用之社會」的核心精神。

圖／土城醫院院長賴旗俊開心與同仁自拍，現場氣氛溫馨融洽。（新北市立土城醫院提供）

土城醫院院長賴旗俊表示，上任以來即將「打造幸福職場、深化社區連結」列為重要目標，因此將公益電影日與員工家庭日結合，讓同仁在繁忙醫療工作之餘，能與家人共享親子時光，同時也邀請弱勢家庭參與，讓溫暖從醫院出發、自然流向社區；多年後當孩子們回想起這一晚，能記得「有這麼多人陪我在醫院過聖誕節、一起看電影」，那這份陪伴就是最暖心也最有效的「聖誕處方籤」。

圖／土城醫院攜手新北市家扶中心家庭共度溫馨聖誕平安夜。（新北市立土城醫院提供）

新北市家扶中心主任黃劍峯指出，許多弱勢家庭因經濟與照顧壓力，平時較難安排親子娛樂活動，感謝土城長庚醫院在忙碌的醫療工作中，仍願意投入公益；透過這場充滿愛與關懷的公益電影日，為孩子們創造安心快樂的回憶，也讓社會支持網絡更加緊密，為社會注入正向力量。

不少家庭分享，這是第一次走進醫院不是為了看診，而是為了看電影，孩子們帶著期待與好奇，對醫院產生全新而溫暖的印象；院內員工也深受感動，呂姓護理師認為，能在工作場域與家人一同觀影，是歲末最幸福的小確幸，也讓家人更理解醫護工作的辛勞。

賴旗俊強調，土城長庚醫院未來將持續以ESG為核心，深化醫療、公益與社區的連結，讓醫院不只是治病的地方，更是承接人心、傳遞希望的所在，與社區攜手共築幸福，將這份溫暖世代相傳。

