公益野餐15週年 黃偉哲籲惜物、減少廚餘
〔記者吳俊鋒／台南報導〕由瑞士籍神父吳道遠創辦的美善社會福利基金會，今天在台南舉辦15週年公益野餐活動，上千人參加，場面熱烈，市長黃偉哲出席開幕，關懷弱勢之餘，仍心繫非洲豬瘟疫情，籲請民眾不要浪費食物，吃東西適量就好，避免造成一大堆廚餘。
「愛呀！野餐吧」活動在奇美博物館園區舉行，現場有玩偶、奶茶杯、音樂盒，以及療癒苔球、創意拼貼等手作課程，並設計系列的闖關遊戲，吸引親子參加，歡度週末假期。
現場還有義賣，為基金會籌募發展遲緩兒童、身心障礙朋友、社區弱勢長輩，以及臥床失能者等的服務經費，給予更多的關懷資源。
美善光明早療班也帶來可愛的舞蹈，小作所的心智障礙青年，以及台江健身俱樂部長者也有活力演出，加上魔術師、兒童劇團等節目，在互動、體驗中了解惜福、愛物的重要，為地球貢獻心力。
天主教台南教區主教黃敏正也應邀出席，送上祝福，並與黃偉哲等各界貴賓一起切蛋糕，為基金會慶生，場面溫馨又熱鬧。
黃偉哲說，該基金會的無私奉獻，讓正向力量得以彰顯，但心裡美、行為善，也要懂得愛護地球，不要浪費食物。
黃偉哲提到，買東西、吃東西，適量就好，尤其丟掉的食物會變成廚餘，避免浪費，也可以減少製造垃圾，對地球環境更友善。
基金會執行長黃錦鳳指出，根據統計，美善每年服務的發展遲緩兒童、身心障礙朋友等超過4000人，希望透過公益野餐，為慢飛天使及其家庭創造一個充滿關懷與交流的舞台。
