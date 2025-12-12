公益長青樹！柯秀華立法院接受表揚 獲頒114年全國好人好事代表

▲在立法院舉行的全國好人好事代表表揚典禮中，榮獲殊榮柯秀華致詞（右二），分享多年投入公益服務的心得，現場嘉賓專注聆聽，氣氛隆重溫馨。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市社福慈善總會今發布賀電，恭賀本會顧問柯秀華榮獲「114 年度全國好人好事代表」，肯定她長年投入公益、無私奉獻社會的堅定行動力。理事長李昭揚表示，柯秀華的善行不僅深植社福領域，也實質溫暖了許多需要被看見與陪伴的家庭，獲獎實至名歸。

▲榮獲┌114 年度全國好人好事代表」優秀者大合影

柯秀華身兼尊邑建設股份有限公司總經理、高雄市表揚好人好事運動協會理事長，以及中華民國志工總會副理事長，長期投入弱勢關懷、公益連結與志工推動等工作，是南臺灣公益圈的重要推手。即使行程繁忙，她仍以「讓社會更好一點」作為行善初衷，持續擴大善的影響力。

日前在立法院舉行的全國表揚典禮中，柯秀華親赴會場接受肯定。她致詞時表示，獲獎並非個人的榮耀，而是所有默默付出的志工、社福夥伴與善心人士共同的成果。她感性說道：「行善不是一時的熱情，而是一輩子的責任。只要我們願意多走一步，社會就會因此變得更好。」現場獲得熱烈掌聲。

活動中，韓國瑜也盛讚所有好人好事代表是「社會最重要的中流砥柱」。他指出，在詐騙猖獗與社會紛擾的氛圍中，仍有一群人堅持行善，令他深感敬佩，也象徵台灣仍保有最珍貴的善良力量。

高雄市社福慈善總會全體同仁誠摯向柯秀華顧問及所有獲選者致敬，感謝他們用具體行動讓世界變得更溫暖、更有希望。（圖╱高雄市社福慈善總會提供）