公益關懷不間歇 日電貿再捐復康巴士 微星科技贈翡翠樹蛙茶包

【民眾新聞葉柏成新北報導】愛心善舉處處飄香！日電貿股份有限公司、微星科技公司今〈4〉日分別捐贈復康巴士及翡翠樹蛙茶給新北市政府，讓愛心流動到需要的地方。

日電貿再捐贈2輛復康巴士

日電貿股份有限公司6年來累計捐出14輛復康巴士，持續為新北市無障礙運輸量能添一把力。今日由副董事長李坤蒼代表，再捐贈2輛可同時搭載2台輪椅的復康巴士給新北市政府，由市府秘書長邱敬斌代表受贈並回贈感謝獎牌。

李坤蒼表示，當得知市府最需要的是「可雙輪椅同乘」的車型，公司立刻決定把資源投入刀口上，一捐就是2輛，希望能協助更多市民如期就醫、復健等外出需求。李坤蒼說，公益不是一次性捐助，而是長期承擔，「找對的事情做，把事情做到好」，讓愛心真正流動到需要的地方。

廣告 廣告

《圖說》日電貿今年捐贈「可雙輪椅同乘」的車型，可一次服務兩位輪椅使用者，能有效提升復康巴士運輸量能。〈社會局提供〉

社會局長李美珍表示，此次受贈車輛為新北市第887及888輛，其中817輛來自民間團體及市民的愛心。因每年仍需汰舊車輛，目前復康巴士實際營運數為538輛。民眾若有乘車需求，可電話預約（02-8258-3200）或線上預約：https://www.ycbus.org.tw/rayman/netbook.htm 。如欲響應捐贈行列，也可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/。

微星科技捐贈翡翠樹蛙茶包1萬份

《圖說》微星科技公司經理許志宏（左2）代表捐贈翡翠樹蛙茶包1萬份，由社會局長李美珍（左3）代表受贈，右1為陳儀君議員。〈社會局提供〉

此外，微星科技公司響應新北市好日子愛心大平台，第6年透過市議員陳儀君媒合，捐贈市值約30萬元的翡翠樹蛙茶包1萬份予新北市獨居長輩，由社會局長李美珍代表受贈。

身兼新北市有機運銷合作社執行長的市議員陳儀君表示，「翡翠樹蛙茶」採用坪林當地有機包種茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色並帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，強調「你喝的不只是茶，是土地的芬芳」。

《圖說》張爺爺和李奶奶在品茶後表示喉韻溫潤回甘。〈社會局提供〉

社會局長李美珍表示，目前全市列冊關懷獨居長者有9,109人，有4,357位已安裝緊急救援服務，新北市平時提供多項服務，包含電話問安、關懷訪視、送餐服務、緊急救援、轉介長照服務及民生物資提供等。感謝陳儀君議員6年來持續媒合微星科技捐贈茶包，一起關懷獨居長者。

捐贈現場有中和兩位長輩張爺爺和李奶奶，在品茶後表示喉韻溫潤回甘，確是用心焙製的好茶。陳儀君還特地帶了由包種茶製成的爆米花作為茶配。