公益電影《雨後的太陽》選景斗六 聚焦勵志與親情溫暖傳遞勵志與盡孝

▲公益電影《雨後的太陽》選景斗六溫暖傳遞勵志與盡孝，聚焦勵志與親情，公益電影計畫邁入第五部。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】為持續推動社會正向價值與家庭教育理念，斗六市公所支持之公益電影《雨後的太陽》正式啟動，並於1月30日上午10時在市公所中庭舉行開拍記者會，正式對外宣告本片即將投入拍攝，透過影像力量宣導「勵志向上、孝順感恩」的核心精神，期盼在社會中發揮正面影響力。

《雨後的太陽》預計於今年4月中旬至5月中旬，在雲林斗六地區取景拍攝，故事以貼近生活的真實情境為背景，描繪人在低潮與迷惘中，如何重新找回前進的力量，以及親情在生命關鍵時刻所帶來的支持與陪伴，期望引導年輕世代建立正確人生態度，同時喚起社會大眾對家庭陪伴與親情關懷的重視。

跨世代實力派卡司齊聚 演繹溫暖動人故事

此片由資深演員 周嘉麗 領軍主演，並攜手 王燦、王中平、韓菲、劉曉憶、黃仲崑、顏宇睿 等多位實力派演員共同演出，集結跨世代卡司陣容，展現深厚情感層次與演技實力，為公益電影注入高度感染力。

記者會現場亦特別安排演員韓菲進行現場演唱，以音樂為電影情感暖身，讓與會貴賓與媒體更深入了解《雨後的太陽》的創作理念與拍攝初衷。

市長肯定公益理念 影像成為陪伴社會的力量

斗六市長 林聖爵 表示，《雨後的太陽》以貼近生活的故事，傳遞勵志向上與孝順感恩的核心價值，與市公所長期推動的家庭教育、品格教育理念高度契合。期盼透過影像的力量，讓更多人重新看見親情的重要，也在面對人生挑戰時，找到持續前行的勇氣與方向。

從追夢到陪伴 引發世代共鳴的溫暖作品

電影透過角色在階級落差與面對現實抉擇的成長歷程，描繪中世代的困境與堅毅以及年輕世代在挫折與挑戰中累積成長。同時，故事細膩呈現親情在生命旅程中的關鍵角色，提醒觀眾在努力向前的同時，不忘珍惜與父母和長者相處的時光，讓成長的腳步始終有溫暖的力量作為支撐。

規劃公益放映 讓感動走進校園與社區

拍攝完成後，預計規劃一系列公益放映活動，結合校園、社區及相關公益單位進行推廣，斗六市公所將與二階堂映画電影公司合作，部分場次安排於斗六市辦理，並視情況安排映後分享與交流座談，讓影像不僅停留在感動，更能深化教育意涵與社會對話，持續擴大公益影響力。