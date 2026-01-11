公益馬拉松寒風熱血開跑 城中波麗士暖心宣導陪伴完賽

MEITU 20260111 111147777

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026渣打臺北公益馬拉松」11日清晨於凱達格蘭大道熱血開跑，吸引來自51個國家或地區約2萬6,000名跑者響應支持，為了讓民眾在享受運動樂趣的過程中，也能提升交通安全及犯罪預防觀念，中正第一分局特別辦理「交通安全」及「犯罪預防」宣導，並組成「城中麒驥路跑團」實際參與賽程，與民眾一同參與路跑活動外，同時建立正確的用路觀念及傳遞防詐意識。

MEITU 20260111 111214998

中正第一分局表示，本次與「2026渣打臺北公益馬拉松」合作，在凱達格蘭大道擺設攤位舉辦「交通安全、犯罪預防及婦幼保護」宣導活動，「城中麒驥路跑團」於低溫中陪伴跑者暖身、起跑，並向活動現場的群眾傳達正確的交通安全觀念，駕駛人及行人均應遵守交通規則及標誌、標線及號誌之指示，行經路口時減速及停讓行人通過，且行人亦應行走行穿線上並遵守號誌，勿任意穿越馬路，攜手營造安全、友善的交通環境。另外，重申春節期間最常見的「假投資詐騙」、「網購詐欺」等詐騙手法，對於標榜高獲利、穩賺不賠的投資話術，或於社群平臺、一頁式網頁張貼低於市價優惠訊息吸引購物，均務必提高警覺，切記慎選投資管道及網購平臺，以免落入詐騙圈套而後悔莫及。

廣告 廣告

MEITU 20260111 111235467

中正第一分局呼籲，年關將近且氣候寒冷，駕駛車輛應減速慢行，切勿爭道搶快，並注意行駛體能狀況、避免疲勞駕駛，同時提高警覺，建立防禦駕駛觀念；另如接到可疑電話，請謹記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。警方將持續陪伴市民，共同守護交通、治安與財產安全，讓大家安心迎接新的一年。