「公益」成斂財工具？ 王婉諭轟賓賓哥：把善意拿來做生意
[Newtalk新聞] 時代力量黨主席王婉諭今（20）日痛批網紅「賓賓哥」長期以公益為名行斂財之實，呼籲主管機關全面介入調查。事件起於日前台中市中山國中舉辦「生涯輔導教育」講座，一名受邀魔術師竟在台上臨時邀請賓賓哥出面，後者未經校方同意即在抖音開直播，不僅對國中生大開黃腔，還要求女學生面對直播鏡頭回應，最後由校長王蒲寧立即制止，直接拿走麥克風，引發社會譁然。
王婉諭表示，光從影片就能看出荒謬至極，校長即刻制止、展現保護學生的態度，是「非常好的教育示範」。但她更強調，這起事件只是賓賓哥問題行為的縮影。
她指出，賓賓哥自稱「公益網紅」「法師」，平時手拿大把現金到處「救濟弱勢」，看似行善，實則將公益當成直播素材、換取流量與關注。翻查他過往行為，更是一連串危害當事人權益、踩踏法律紅線的紀錄。
王婉諭列舉，今年7月他未具醫療資格卻闖入亞東醫院直播，當場宣稱病患「剩兩週可活」，嚴重造成家屬恐慌；8月直播探訪性侵被害者，卻未遮蔽畫面，導致當事人樣貌與住處曝光，最終遭房東逼遷；10月假稱受內政部警政署邀請合作公益，遭警政署打臉「只是自己與退休警察聊天」；11月更在警局開直播提告，完全無視錄影禁令，公然挑戰公權力。
她批評，賓賓哥白天以「愛心」包裝直播，累積信任度，晚上卻開始販售佛牌、招財物，稱能「改運避煞」，甚至拿出厚厚一疊現金稱為「信徒捐贈的廟金」，並公開捐款者照片，質疑他將信仰變成生意，把社會善意當成賺錢工具。
更嚴重的是，王婉諭指出，賓賓哥長期以個人身分在上千人的 LINE 群組募集物資或金錢，要求粉絲寄送指定地址，明顯遊走在《公益勸募條例》禁止個人勸募的灰色地帶。她批評：「這些行為，都不符合法勸募要件，卻至今沒有明確調查結果。」
王婉諭呼籲，衛福部及新北市政府應立即介入、全面徹查，「不能讓打著公益招牌的網紅，利用社會善意四處招搖撞騙」。她強調，這類假公益行為可能誤導孩子對「助人」的理解，對社會信任造成更深傷害。最後她提醒：「請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益背後，到底是誰真正獲利？」
