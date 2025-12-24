公督盟怒轟在野癱瘓預算延審 藍委赴中引爆監督與國安爭議
[Newtalk新聞] 民間監督團體公民監督國會聯盟（公督盟）23日召開記者會，針對立法院 未啟動2026年度中央政府總預算審查、並傳出多名國民黨立委 低調赴中國廈門參與台商協會活動等事件提出強烈批評。公督盟指出，立法院目前出現 「延會不斷、預算躺平、國安法案被擋、境外接觸零揭露」 四大失能現象，已從政黨攻防擴大為 民主制度與國家安全的結構性破口。
立法院自9月起延宕中央政府總預算案，預算規模逾 9兆元，內容涵蓋國防、醫療、防災、體育、長照、社福、教育與公共建設等重大項目，但至今卡關超過 三個多月、一毛未審，相關議程仍未交付委員會實質審查，預算審查功能 幾近停擺。與此同時，近日媒體揭露，包含 林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉 等多名國民黨立委在 國會持續延會、預算未審期間赴中交流，但 行程目的、接觸對象與交流內容均未公開或申報，引發輿論對 境外勢力滲透風險與監督失靈 的高度質疑。
把關公帑是立院天職 程序委員會正淪擋案機器
公督盟記者會由理事長謝東儒指出，立法院最核心職責是 監督公帑使用與預算把關，但本屆立法院卻在 程序委員會違法阻擋上百案，包含 立委赴中揭露法案、NCC人事案、政院版《財政收支劃分法》、中央政府總預算案與1.25兆國防特別預算 等關鍵提案，讓程序委員會 逾權成為實質審查與封殺工具，嚴重背離法定角色。
林美娜強調，根據 《立法院程序委員會組織規程》，程序委員會僅能 「形式審查」，但立院近一年多卻 惡意阻擋上百案、甚至擴及國安與國防預算，已形成 「程序濫權」最壞示範，削弱議事自律與民主信任。
赴中交流不是罪，但零揭露就是國安風險
記者會上，世代共好協會理事長張育萌 提出第二波批評焦點，他指出，立委出國交流本非問題，但立委掌握國防預算審查權、兩岸法制與國安立法權限，屬中央民選公職重要身分，在兩岸關係 高度緊張與統戰壓力升高 之際，民意代表卻能 赴中、港、澳無須事前申報與公開行程目的，與其他公職人員必須申報交流資訊的制度相比，已形成 「民主監督與國安管理的不對稱黑洞」。
張育萌更點出制度時序，過去立法院已有超過400次立委赴中資訊揭露相關提案，主張比照其他民選公職，要求 赴中、港、澳應申報與揭露行程、對象與目的，但這些提案 均在程序委員會遭擋下、未進入審查程序，讓程序委員會被質疑 淪為阻擋監督、製造黑箱的工具。
他強調，現階段立院 未依法排審總預算，國會監督權卻出現真空；立委赴中不透明，民主監督機制也遭程序性封堵，此兩大失能 合流擴大為國安破口，已不再是單一制度缺失，而是 國會自律與透明機制全面崩落的前兆。
國會延會綿延，民生計畫面臨2000億停擺危機
公督盟執行長張宏林在記者會中指出，立法院延會至 明年1月底，但預算案仍未交付委員會實質審查，已形成 「延會不斷、預算躺平」 的制度怪象。而在明年度總預算延審下，逾2,000億元的新興民生計畫恐面臨無法如期推動或全面停擺風險，涵蓋防災、社宅、醫療資源擴編、長照補助、體育國際賽事補助與公共建設投資等項目。
張宏林表示，「人民無法接受行政部門亂編預算，也無法接受國會亂砍、亂凍預算，但更無法接受立法院直接選擇『不審預算』。」
他強調，真正的監督應是 依法、專業、準時、透明、可檢驗的預算與法案審查機制，而非透過 無限延會與程序杯葛 取代實質監督。
公督盟四大制度主張
會後，公督盟重申四大制度訴求：
1.立即依法將 2026年度中央政府總預算交付委員會審查
2.反對程序濫權與違法擋案
3.建立立法委員赴中、港、澳制度化申報與資訊揭露機制
4.避免國防與民生預算淪為政治操作籌碼
林美娜與張育萌最後強調，「民主不能只靠掌握議事多數權力就當成正當性來源；國安不能靠制度特權與資訊黑箱維持。真正的民主把關與抵抗滲透，必須建立在透明、揭露與自律之上。」
公督盟呼籲，立法院應停止程序性拖延與資訊封堵，立即回歸制度本位，補上 預算審查與境外接觸揭露 兩大民主與國安破洞，以免國會失職成為常態、政府運作全面停擺風險進一步擴大。
