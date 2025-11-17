公督盟批總預算案48天未審 促韓國瑜儘速協商避免重演「預算之亂」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
公民監督國會聯盟今（17）日召開記者會，批評中央政府總預算案已經躺在立法院將近48天，創下立委席次減半以來「最嚴重」的延宕紀錄，提醒「拖延不審、亂刪亂凍，全民都遭殃」，並提出預算審查「五大原則」，並促請立法院長韓國瑜儘速協商，別讓「預算之亂」重演。
公督盟提到，本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總預算案，自從9月30日排入立法院會報告事項後，迄今仍未交付委員會審查，已經躺在立法院將近48天；依《預算法》第51條規定，中央政府總預算案最遲應於11月底前完成審議，但目前距離期限僅剩不到半個月，總預算案卻仍停滯不前，恐將導致明年度新興民生計畫受劇烈影響。
公督盟表示，更令人擔憂的是，除了明年度中央政府總預算卡關以外，立院尚有今年度高達5.6兆元的國營事業預算，以及270億元的馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算仍待審查。
公督盟批評，面對堆積如山的預算案，立院朝野卻不願積極協商，放任預算審查時程被大幅壓縮，讓原先可以「從從容容、游刃有餘」的審查預算，被迫搞得匆匆忙忙，淪為連滾帶爬得過場程序，讓公民社會憂心「總預算審查」之亂恐再上演。
公督盟指出，對比過去幾屆，立法院大多在每年9月底即邀請行政院長、主計長、財政部長等部會首長列席報告總預算案，並交付委員會審查，讓委員會有至少兩個月時間逐部會審查上千頁預算書，並與行政部門充分溝通；然而，今年情況卻大幅偏離常軌，甚至比去年6度退回總預算案的爭議更晚啟動審查。
為此，公督盟呼籲立法院，切勿再將預算審查當作政治杯葛的工具，行政院應要加強溝通，立法院更要依法如期嚴審。
公督盟強調，總預算審查不是政黨角力的舞台，而是影響國家未來一整年施政的基礎工程，因此，要特別呼籲，行政院和立法院應針對明年度總預算展開積極對話，凝聚朝野共識，而立法院長韓國瑜則應立即召集黨團協商，讓總預算案順利交付委員會審查，立法院長的角色不是旁觀者，而是確保預算依時程推進的關鍵責任者。
公督盟警告：若因國會怠惰而重演去年亂象，最終受害的將是全體人民；立院應依法如期嚴審，別讓多項新興民生計畫淪為政治角力下的犧牲品。
公督盟提出預算審查「五大原則」，包括：第一、依法準時嚴審不延宕；第二、落實委員會中心主義，反對惡意通刪；第三、拒絕政治報復性刪減、凍結；第四、加強委員會和行政部門事前溝通機制；第五、黨團提案應即時公開透明，呼籲朝野回歸理性、科學、務實。
照片來源：韓國瑜臉書
韓國瑜嗆總統讓別人吃藥 林楚茵轟講風涼話反噴國民黨「吳石們」
