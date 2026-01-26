公督盟批藍營助理費除罪化 喊話民眾黨勿助紂為虐成共犯
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
公民監督國會聯盟今（26）日舉辦記者會，抨擊國民黨強推《立法院組織法》修法，將助理費改為立委個人補助，等同貪污除罪化。公督盟警告，此舉等同開國安破口、拆公帑監督，為詐領助理費護航與鋪路，並呼籲立即撤案，促制定《公費國會助理專法》。
公督盟提到，多位第一線國會助理、法律專家學者，以及跨部會政府機關，早已提出警告，若任意變更立委助理費的法律性質，等同將公帑變私帳，不僅為特定涉貪政治人物開脫責任，更將公費助理推入不義處境，讓國會整體淪為貪污的共犯結構。
「以部分助理福利作為包裝，掩蓋實質除罪的核心目的。」公督盟批評，國民黨面對社會各界反對聲浪，卻依然企圖在30日前草率過水協商，強行推動立委牛煦庭版《立法院組織法》修正案闖關三讀。
公督盟表示，媒體揭露立法院國民黨團內部已經備妥修正動議，意圖在院會處理牛煦庭版本時進一步「讓助理費除罪更為明確」，給予承受司法審判壓力的立委鋪設政治交代與法律退路。
「優秀而穩定的國會助理，是支撐國會問政品質與台灣民主深化不可或缺的專業人力。」公督盟強調，立委真正應該做的是儘速制定《公費國會助理專法》，建立清楚的聘任制度、資訊透明，以及公帑監督機制，讓助理在有尊嚴、有保障的制度下服務國家、取信於民，而不是將國會助理費被重新定義為立委個人補助，為詐領助理費和境外勢力滲透開後門，犧牲基層國會助理的勞動權益。
「立即撤回這項為『涉貪立委護航』的惡質修法。」公督盟呼籲立委們，不要犧牲助理權益，應該站出來反對這樣缺乏配套、缺乏監督機制的惡法，要求國民黨有良心的立委們盡速回頭是岸，民眾黨立委也應該要站出來共同反對，切勿助紂為虐，成為我國民主倒退的罪人與貪污除罪的共犯。
公督盟認為，福利是假象，真相是摧毀台灣民主制度；修法將造成3大惡果，產生結構性、長期性的重大打擊：第一是切斷公費助理與國家的法律關係，製造嚴重國安破口；第二是制度性貪污除罪，為既存與未來的詐領助理費鋪路；第三則為拆除公帑監督機制，犧牲助理勞權卻換不到真正保障。
公督盟喊話制定《國會助理專法》才是真改革，也呼籲民眾黨立委，切勿成為貪污除罪共犯；如今國民黨所推動的「助理費貪污除罪化」的修法，無異是讓立院倒退回30多年前的黑箱狀態，刻意破壞清廉政治、國會問政品質，摧毀台灣民主制度。
公督盟再次強調，助理不是民意代表的私人附屬品，拒絕助理費貪污除罪化，不只是為了捍衛基層助理的勞動權益，更是為了捍衛廉政、民主與國家安全的最後防線。公督盟要求國民黨，立即撤回惡法，並且呼籲民眾黨立委站出來反對「貪汙除罪惡法」，別成為民主倒退的共犯。
