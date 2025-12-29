公督盟揭曉立法院年度代表字「毀」 王興煥喊話：公民上場 民主不能再被摧毀

王興煥：這一年清楚看見破壞台灣民主、「毀」的力量，既來自國會內部的權力濫用，也來自國際層面的法律戰與統戰話術。 圖：基進提供

[Newtalk新聞] 公民監督國會聯盟（公督盟）今日（29日）偕同小黨與相關公民團體，於立法院群賢樓前召開記者會，共同揭曉今年的立法院年度代表字「毀」，公督盟表示這一年來藍白在國會惡鬥失序，至今總預算卡關，憲政對立升高，憲法法庭雖重啟止亂，但中國滲透與國安風險仍嚴峻。

代表台灣基進出席的黨主席王興煥指出，「毀」象徵這一年來台灣的民主憲政秩序屢次遭到刻意破壞，但是，他也強調票選的另一字「護」，公民社會始終站在第一線，以論述與實際行動承擔守護民主的責任。

王興煥表示，回顧這一年，藍白聯手運作「國會擴權」癱瘓行政權，在遭宣告違憲後，更透過《憲訴法》修惡癱瘓憲法法庭，形成權力失衡的危機。面對國會擴權，台灣基進在一月就首倡大罷免行動，試圖民意制衡逐步走向獨裁傾向的國會結構，捍衛三權分立的憲政秩序。

大罷免之後，大罷免行動之後，藍白仍未記取教訓，轉而修惡《財劃法》，將違憲的預算案，偽裝成法律案，強迫中央政府必須違法舉債。這種手法，本質上是以立法權包裝違憲行為，讓財政紀律與憲政秩序同時遭到破壞。台灣基進也主張，當覆議等憲政救濟手段已被窮盡，面對明顯違憲的惡法，應由行政權發揮其憲政剩餘權能，包括總統不予公布、行政院長拒絕副署，以守護憲法底線。

王興煥也進一步指出中國國際層面上的「毀台」法律戰。習近平援引《開羅宣言》宣稱擁有台灣主權，企圖在國際法論述上動搖台灣的國際地位。對此，台灣基進舉辦《舊金山和約》論壇及「破除光復謊言」遊行，透過歷史事實與國際法論證，強調台灣主權屬於台灣人民，並捍衛人民自決的核心價值。

王興煥強調，民主政治最終仍須回歸民意。藍白在國會過半，應被理解為人民對執政黨的制衡，以及對一黨獨大的否定，而非授權毀憲亂政。為了對抗中國代理人政黨對台灣政治結構的系統性破壞，台灣基進與時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土在野政黨，正式組成「台灣前進（Taiwan Go Go）」政治聯盟，期盼建立一個正常的第三勢力與負責任的反對黨。

王興煥總結，這一年清楚看見破壞台灣民主、「毀」的力量，既來自國會內部的權力濫用，也來自國際層面的法律戰與統戰話術；但是，守護台灣、「護」的力量，則源自願意承擔責任的公民，以及選擇不沉默的政治行動。未來，台灣基進將持續站在守護民主、自由與主權的一方，並呼籲更多公民加入這場長期的民主守護戰。

