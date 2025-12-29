公督盟揭曉立院年度代表字「毀」 拒絕憲政對立、惡鬥失序

公督盟29日偕同台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等代表揭曉立院年度代表字「毀」。翻攝自公督盟FB直播



公民監督國會聯盟今（29日）偕同時代力量、台灣基進黨等小黨、公民團體赴立法院群賢樓外召開記者會，揭曉今年立法院年度代表字「毀」。公督盟解釋，由於藍白國會惡鬥失序，政黨協商只是過水，總預算卡關、憲政對立，屢屢踐踏程序正義，且中國對台灣民主體制威脅愈來愈明顯，上百位公民才投票選出「毀」字，提醒眾人民主憲政陷入危機，應拿出實際作為守護台灣。

公督盟說明，本屆立法委員任期即將屆滿2年，理應對問政節奏與議事規則駕輕就熟，朝野協商更是化解歧見的重要平台，但現實卻是頻繁上演烏龍質詢，惡意的政治攻防不斷，延會頻繁卻議事效率低落，創下史上最長延會紀錄，卡人事案、卡重要法案，而立法院長韓國瑜協商淪為形式化流程，難以真正促成共識。

公督盟痛批，由國民黨與民眾黨所主導的立法院，屢次踐踏程序正義，遭憲法法庭宣判「違憲」。舉例，2026年度總預算至今仍一毛未審，重演今年年初「總預算之亂」，讓預算審議再度陷入失序風險。然而，面對長期無解的國會僵局，行政院長卓榮泰以「不副署」回應，在野黨則拋出「彈劾總統」主張，憲政對立持續升高，另有中國紅色勢力對台威脅，但立法院跨黨派國會助理轉售機密個資、中配參政免放棄國籍、放寬中國資金進入離島、民代貪汙助理費除罪化、刪減國防預算等等。

公督盟提到，種種紛亂中，僅有停擺超過一年的憲法法庭於年底重啟，並宣告相關法制部分違憲，明確指出其違反正當立法程序與權力分立原則，為紛亂的憲政局勢帶來一線曙光。

面對今年立法院的表現與十大新聞票選活動，公督盟提出10字、數百則相關新聞，提供民眾線上票選，10字分別為「延」、「怠」、「卡」、「汰」、「滲」、「毀」、「護」、「憂」、「憤」、「驚」。最後由「毀」字以51%得票率「高票當選」，凸顯公民對國會陷入違法擴權的擔憂，第二名則是得票率43%的「滲」，顯示公民認為中國勢力滲透對國安有一定風險。

至於今年十大新聞，由「114年初總預算審查之亂，亂刪、亂凍，導致法定預算金額算不出來，政院提覆議補救，遭立法院國、眾兩黨否決！」從數百立院新聞中獲得76%的得票率。

公督盟警告，公民沒有義務承受立法院怠惰失職所帶來的後果，朝野黨派應在兼顧民主制衡與監督下，以全體國民福祉為優先考量，盡速推行總預算審查。另外呼籲公民，應持續餐與監督立法院，協助民主自我修復，發揮民主韌性。

台灣基進黨主席王興煥則說，回顧今年，藍白聯手通過國會擴權，癱瘓行政權，被憲法法庭宣告違憲後，竟以《憲訴法》修惡癱瘓憲法法庭，讓權力陷入失衡。對此，台灣基進1月支持大罷免行動，但藍白仍未記取教訓，修惡《財劃法》，將違憲的預算案偽裝法律案，強迫中央政府違法舉債。

王興煥建議，這種立法權包裝違憲行為，當覆議等憲政救濟手段用盡，應讓行政權發揮其憲政剩餘權能，像是總統不予公布、行政院長拒絕副署等方法，堅守憲法底線。

他也提到，中國在國際上打認知、法律戰，中共國家主席習近平援引《開羅宣言》宣稱擁有台灣主權，但台灣基進透過《舊金山和約》論壇與破除光復謊言等遊行，希望透過歷史事實、國際法論證與民眾、國際溝通，捍衛台灣主權與人民自決的權利。

王興煥還宣布，為了阻擋中國代理人政黨系統性破壞台灣政治結構，台灣基進與時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟正式組成「台灣前進」（Taiwan Go Go）政治聯盟，希望能將「正常的第三勢力」帶回國會。他也期待，公民不要沉默，勇於承擔，一起加入這場長期的民主守護戰。

