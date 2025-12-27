公督盟痛批藍營助理費除罪化「借屍還魂」開貪污後門 非常可恥

即時中心／劉朝陽報導



國民黨立委陳玉珍拋出助理費除罪化版本、引發撻伐後，同黨立委牛煦庭再提《立法院組織法》修正草案，改以公務預算編列「立委補助費用」，並於昨（26）日院會逕付二讀。對此，公民監督國會聯盟（公督盟）痛批，藍營根本不思悔改，企圖用修法替顏寬恒、高虹安等人洗白。





公督盟執行長張宏林指出，助理費若被改列為立委補助費，形同將原本屬於助理的薪資，轉化為立委可以支配的經費，如此一來，只會徒增貪污的機會。

他直言，修法應朝向保障助理權益、提升立法品質，而非把錢交到立委手中，這樣的提案會「讓台灣民主倒退至少三十年」。



「國民黨已有多起貪污案例，卻不思反省」，張宏林痛斥，藍白仗著國會多數，將原本可能觸法的行為「修到合法」，是非常可恥的做法。他更質疑，若這種邏輯成立，是否未來所有犯罪都能靠修法除罪。



而民進黨政策會執行長吳思瑤則指出，牛煦庭和陳玉珍等人，把助理費包裝成專業加給、職等加給，實際卻是將經費定調整為國家給立委的補助，形同打造小金庫。

她批評，這是以替助理加薪為名，行自肥之實，更以「借屍還魂」的方式逕付二讀偷渡闖關，充分暴露國民黨挺貪污的本質。





