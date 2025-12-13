公督盟籲簽反助理費除罪化承諾書 國民黨團喊不理會：轟公督盟成綠督盟當綠側翼

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將民代助理費除罪化，引發國會助理不滿，連署抗議，公督盟昨（12）日在立院外集會，共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書，要求朝野立委在18日前明確表態，拒絕讓國會淪為貪污共犯結構。國民黨立院黨團今痛批公督盟是綠色側翼監督國會聯盟，對於此承諾書，國民黨團全體立委不會簽署。面對公督盟，只有一句話：要監督別人前請先監督好自己，先監督好柯建銘、卓榮泰、賴清德一干人等，學會「公正客觀」這四個字怎麼寫，再來要求國民黨團。否則公督盟只配當綠督盟。

公督盟昨在立院外舉行記者會。（圖」／公督盟臉書）

國民黨團稱，昨天號稱公督盟的綠色側翼監督國會聯盟，公開要求全體立委簽署所謂「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書。過去公督盟充當民進黨打手側翼的劣跡斑斑可考，國民黨團全體立委不會簽署，也不會提供任何資料給公督盟，面對國會修法，國民黨團會持續與社會各界，包括國會助理工會、民間公正團體溝通修法方向與理念，為國會及地方議會助理建立可長可久的制度，完善體制，避免民意代表助理費成為當權者打擊異己的工具，這才是國民黨立委修法的初衷及希望達到的目的。公督盟想要見縫插針，大可不必。

國民黨團表示，綠督盟假扮公督盟的惡行惡狀早已罄竹難書。在大惡罷期間罷團公然賄選，公督盟視而不見，更成為民進黨側翼，要在投票前夕公布所謂不適任立委，為大惡罷加柴添火。民進黨在野時說國會要有監督聽證權，民進黨執政了，國會監督權被公督盟指為多數暴力。另外，上屆國會審查預算時，時任華視總經理莊豐嘉恐嚇國會黨團時，公督盟選擇跟莊豐嘉站在一起，力挺莊豐嘉，但最後卻是民進黨政府要求莊豐嘉下台負責。上屆民進黨團將111年度中央政府總預算案由委員會抽出逕付二讀，公督盟為何不敢強力監督？這樣的公民團體只配當賴清德、卓榮泰的打手側翼。

國民黨團表示，全體立委不論在朝在野，都會依照《公職人員利益衝突迴避法》繳交法律規定的財產申報及各種相關資料，但公督盟依法無權，要求國民黨團立委提供所謂的修法承諾書。國民黨團反問公督盟，針對總統府、行政院的行政怠惰，你敢要求賴清德、卓榮泰簽署一個月內提名NCC、中選會、大法官公正獨立的新任人選承諾書？要求柯建銘簽署恢復質詢承諾書，國民黨團笑你不敢。

國民黨團稱，執政的民進黨弊案連連，小裝潢公司可以取得政府6億標案都沒人監督，回過頭來監督代表2300萬民意監督政府的國會，何其荒誕不經！面對公督盟，只有一句話，要監督別人前請先監督好自己，先監督好柯建銘、卓榮泰、賴清德一干人等，學會「公正客觀」這四個字怎麼寫，再來要求國民黨團。否則公督盟只配當綠督盟。



