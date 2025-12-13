公督盟要求簽署反民代助理費除罪化 國民黨團：不必理會

〔記者劉宛琳／台北報導〕公督盟昨天公開要求立委簽署所謂「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書。立法院國民黨團今天回應，過去公督盟充當民進黨打手側翼的劣跡斑斑可考，國民黨團全體立委不會簽署，也不會提供任何資料給公督盟，對於「綠督盟」不必理會也不會理會。

面對國會修法，國民黨團會持續與社會各界，包括國會助理工會、民間公正團體溝通修法方向與理念，為國會及地方議會助理建立可長可久的制度，完善體制，避免民意代表助理費成為當權者打擊異己的工具，這才是國民黨立委修法的初衷及希望達到的目的。公督盟想要見縫插針，大可不必。

國民黨團表示，綠督盟假扮公督盟的惡行惡狀早已罄竹難書。在大惡罷期間罷團公然賄選，公督盟視而不見，更成為民進黨側翼，要在投票前夕公布所謂不適任立委，為大惡罷加柴添火。民進黨在野時說國會要有監督聽證權，民進黨執政了，國會監督權被公督盟指為多數暴力。

另外，國民黨團表示，上(10)屆國會審查預算時，時任華視總經理莊豐嘉恐嚇國會黨團時，公督盟選擇跟莊豐嘉站在一起，力挺莊豐嘉，但最後卻是民進黨政府要求莊豐嘉下台負責。上屆民進黨團將111年度中央政府總預算案由委員會抽出逕付二讀，公督盟為何不敢強力監督？這樣的公民團體只配當賴清德總統、行政院長卓榮泰的打手側翼。

國民黨團強調，國民黨團全體立委不論在朝在野，都會依照「公職人員利益衝突迴避法」繳交法律規定的財產申報及各種相關資料，但公督盟依法無權，要求國民黨團立委提供所謂的修法承諾書。

國民黨團反問公督盟，針對總統府、行政院的行政怠惰，你敢要求賴清德、卓榮泰簽署一個月內提名NCC、中選會、大法官公正獨立的新任人選承諾書？要求柯建銘簽署恢復質詢承諾書，國民黨團笑你不敢。

國民黨團表示，執政的民進黨弊案連連，小裝潢公司可以取得政府6億標案都沒人監督，回過頭來監督代表2300萬民意監督政府的國會，何其荒誕不經。面對公督盟，只有一句話，要監督別人前請先監督好自己，先監督好柯建銘、卓榮泰、賴清德一干人等，學會「公正客觀」這四個字怎麼寫，再來要求國民黨團。否則公督盟只配當綠督盟。

