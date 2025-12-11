公私協力傳遞愛 社會局感謝民間協力夥伴共同守護弱勢

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府社會局南區社福中心9日於鳳山T恤手造館舉辦「攏總愛做伙—公私協力傳遞愛」感恩活動，計有50個協力民間團體、廟宇及商家代表共約100名夥伴齊聚參與，彼此分享與社福中心共同推動弱勢協助的經驗互動熱烈，並紛紛表示要繼續做伙協力推動公益服務。

副局長葉玉如感謝慈善會及企業熱心公益。(圖/社會局提供)

活動開始由八方義行團關懷協會及T恤手造館分享合作經驗，八方義行團分享與社福中心推展物資扶助、個案服務、活動辦理的協力經驗，T恤手造館分享支持社福中心兒少親職活動及公益活動經驗，二單位表示歡迎各團體共同推展公益服務。

社會局副局長葉玉如出席頒贈感謝狀，肯定民間協力夥伴在社會安全網中扮演的重要角色，展現跨專業、跨領域合作的能量。交流茶會時間民間團體代表除與社福中心社工互動熱烈，團體間亦彼此自我介紹特色及可協力的事項，建立聯繫溝通方式，促進網絡團隊合作，參與團體代表紛紛表示，作伙攜手做公益很有意義，樂意持續與社會局共同協力推展服務。

廣告 廣告

民間單位夥伴熱情與副局長合影。(圖/社會局提供)

高雄市社會局南區社福設有鳳山、鳳山五甲、大寮、仁武等4處社福中心，服務7個行政區約占高雄市人口27%。今年度已服務超過800個弱勢家庭，透過公私協力媒合民間資源的善款與物資合計已逹639萬元，協助弱勢家庭安置照顧、生活、醫療及就學等需求，讓兒少穩定就學、失依長輩獲得照顧、邊緣弱勢者維持基本生活。

副局長葉玉如頒感謝狀感謝民間單位支持。(圖/社會局提供)

高雄市政府社會局特別感謝各慈善團體、宗教團體、企業及善心人士的熱情支持。面對社會變遷，公私協力已成為守護脆弱家庭的重要力量，南區社福中心將持續深化合作網絡，讓每個家庭在遇到困難時，都能感受到即時且溫暖的支持。高雄市設有18處社會福利服務中心，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心(聯絡方式請至社會局網站 https://socbu.kcg.gov.tw 查詢)，或撥打社會福利諮詢專線07-3344885。