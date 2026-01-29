公私協力共塑山城新地標 「豐原車站公辦都更案」首件招商說明會圓滿落幕

現場參與廠商踴躍。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府首件公辦都市更新案邁向重要里程碑！市府都市發展局今（29）日於李方艾美酒店舉辦「豐原車站公辦都更案」招商說明會，吸引建設公司、營造業、金融壽險及都市更新專業團隊等超過20家潛在投資者踴躍出席，顯示業界對豐原火車站周邊整體發展潛力深具信心。立法院副院長江啟臣及市議員陳清龍亦派代表與會，表達對地方建設推動的高度重視。

都市發展局賴祐成專門委員致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局長李正偉表示，此案基地位於豐原區核心交通樞紐，緊鄰豐原火車站與轉運中心，基地面積約3,822平方公尺，區位條件優越、交通機能完善。說明會中由規劃團隊針對開發條件、容積獎勵機制、權利分配架構及招商文件草案進行完整說明，協助潛在投資者深入了解本案開發重點與後續流程。

李局長指出，說明會現場交流熱絡，與會廠商就土地使用管制、開發期程及未來營運方向提出多項具體建議，市府團隊亦即時回應並納入評估，展現市府推動公辦都更「開放溝通、務實對話」的態度，期使後續招商條件更貼近市場實務。

都發局強調，豐原車站公辦都更案不僅是市府推動都市再生的重要指標，更兼具「公私協力」與「居住正義」雙重目標。未來將結合「台中好宅」政策，活化公有土地資源，並串聯綠空廊道及葫蘆墩水岸環境，打造融合居住、交通、景觀與生活機能的宜居新場域，為豐原注入嶄新城市風貌。

都發局進一步表示，目前此案「公開評選實施者文件（草案）」已完成公開閱覽，市府將彙整此次說明會所蒐集的專業建議，進行滾動式修正與優化，預計於115年第二季正式公告招商。誠摯邀請具備前瞻視野與豐富經驗的建築及開發團隊踴躍參與，共同見證豐原市容轉型，攜手打造山城新地標。

市民朋友或投資者如欲進一步了解此案資訊，可至台中市政府都市發展局網站或「豐原公辦都更案」專屬網站查詢，亦可洽都市更新工程科諮詢。