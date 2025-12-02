公私協力共除蔓 移除綠癌小花蔓澤蘭不分你我他

除蔓成果計120公斤(三峽工作站提供)





小花蔓澤蘭（Mikania micrantha）近年持續擴散，對原生植物棲地與社區生態平衡造成威脅。林業及自然保育署新竹分署三峽工作站與安坑里里長合作舉辦「小花蔓澤蘭防治宣導活動」。此次活動由李瑞娉里長邀私有地地主及里民共同參與，目的為提升在地居民對外來入侵種植物的認識與加強公私協力治理環境工作的推動，並擴大林業署小花蔓澤蘭防治收購宣導。

小花蔓澤蘭會迅速攀爬並覆蓋林木的樹冠，被纏繞的樹木無法進行光合作用最終枯死，嚴重破壞低海拔近郊和農墾地的生態與地景。舊名「小暗坑」的三峽區安坑里，擁有群山環抱的純樸自然環境，近年里民與有機茶農共同打造無汙染的「火金姑茶」品牌，是知名的螢火蟲生態棲地，為免因「綠癌」持續擴散，藉由活動為在地防治工作推動起點，由新竹分署三峽工作站主任林純徵、安坑里里長李瑞娉共同率領工作站同仁與在地社區民眾及私有地地主翁東隆等約30餘人，藉由工作站同仁講解小花蔓澤蘭外形、特性，及觀察對原生植物體纏繞、覆蓋所造成的影響後，再分組透過動手除蔓過程來深刻瞭解外來入侵種對本土生態的破壞，當日共同合力剷除計面積約0.15公頃，總重量約120公斤，由工作站依規收購價金計600元，翁東隆先生全數轉贈給里辦公室作為社區綠美化基金，展現社區公益。

三峽站主任林純徵指出小花蔓澤蘭的防治工作需要全民的參與，只有透過公、私共同合作，才能不遺漏公、私有土地的外來種植物移除，讓環境生態永續。她強調一小塊廢耕的農(田)地就容易形成防治破口，會淪為小花蔓澤蘭的繁衍基地，源源不絕地向外迅速擴散造成危害。所以，新竹分署所屬各地區工作站全方面推動全民剷除漫延山林田野的小花蔓澤蘭，除了透過政策說明會、座談會宣導外，更積極與在地社區、私有地地主，以及公民團體等共同合作，帶領民眾實地動手移除。

為鼓勵民眾及私有地地主參與小花蔓澤蘭移除防治工作，林業保育署新竹分署分別於新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等5個工作站，不分季節全年收購，收購價格每公斤5元，請大家一起動起來！保護環境又能換現金。三峽工作站特別提醒，因小花蔓澤蘭具有無性繁殖及有性繁殖的特性，民眾應注意，拔除小花蔓澤蘭時必須連根拔起，儘量將攀附的蔓藤清除乾淨，同時最好能在每年種子成熟前拔除，才能有效抑制其擴散，拔除的植株也請用容器(如塑膠袋)或綑綁裝妥後，攜帶身分證影本、金融機構存摺影本、私章等，依下列的收購時間，將小花蔓澤蘭植株載送至指定地點辦理秤重收購(但未足1公斤者不予計價)，待完成檢查並秤重紀錄後，款項將以現金或匯款方式撥付至繳交人帳戶內。



