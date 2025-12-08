公私協力創雙贏！ 竹市消防局輔導智邦科技榮獲職場消防安全SDGs揭露卓越獎

職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動受獎人員合照。

新竹市消防局長期攜手智邦科技股份有限公司落實職場消防安全，並於一一四年度內政部消防署辦理「職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」中名列前茅，榮獲「卓越獎」殊榮。消防局表示，此獎不僅是表揚智邦科技股份有限公司對於企業職場安全維護的付出，更肯定了消防局長期落實營業場所消防安全檢查及提升業者防災意識的努力。

新竹代理市長邱臣遠八日表示，一一三年屏東明揚重大火災事故之後，消防署即訂定《職場消防安全SDGs揭露實務建議指南》，持續重視消防人員職業安全保障議題。內政部與行政院共同商討後，將建議指南符合全球永續報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)制定的職業健康與安全報告標準(GRI403)規範消防細項納入上市上櫃公司永續報告書。

新竹代理市長邱臣遠說，消防局長期深耕安全文化，對於消防人員職安環境的高度重視與支持，於一一四年度內政部消防署辦理「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮，消防局將安全第一的核心理念，推廣至列管的營業場所，依據消防署建議指南要求竹市列管場所管理權人，落實維護消防安全設備並加強關注各項消防安全作為，確保營業場所公共安全。

新竹市府說明，為加速場所經營者投入自主減災，消防署於一一四年開始辦理評選活動，強化上市上櫃公司對於GRI403中對消防安全的揭露，並鼓勵投入超越法規的創新作為、環保防災機具以及科技等有效減災作為。一一四年度由評選委員會遴選出入選四十三家，並由入選公司中評選創新作為的七家公司頒發卓越獎項，消防局推薦的智邦科技股份有限公司在維護場所消防安全實施多項創新作為，深受評審青睞榮獲卓越獎項，由資深副總經理江映慧出席代表受獎，竹市消防局副局長陳家慶亦代表市府出席，共同見證優良企業維護消防安全獲獎榮耀。

新竹市消防局長李世恭表示，落實營業場所消防安全不僅保護管理權人及員工生命與財產，對於消防人員救災更是最重要的保障。「安全是第一線救災同仁最重要的裝備」，未來消防局會以智邦科技股份有限公司案例為榜樣，鼓勵所轄企業持續揭露消防安全作為，透過科學化管理、跨域合作與持續改善，建構更安全的職場環境。