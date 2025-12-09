公私協力加倍愛 高雄社會局表揚50團體守護弱勢家庭

高雄市政府社會局南區社福中心9日在鳳山T恤手造館舉辦「攏總愛做伙—公私協力傳遞愛」感恩活動，共有50個民間協力團體、廟宇與商家代表、約百名夥伴齊聚，分享與社福中心共同協助弱勢家庭的合作經驗，現場交流熱烈，並一致承諾將持續攜手推動公益服務。

↑圖說：副局長葉玉如感謝慈善會及企業熱心公益（圖片來源：高雄市社會局提供）

活動由八方義行團關懷協會與T恤手造館率先分享合作歷程，包括物資扶助、個案服務到親職及公益活動等多面向協力成果，並期盼更多團體加入公益行列。社會局副局長葉玉如親自出席頒贈感謝狀，肯定民間夥伴在社會安全網中扮演的關鍵角色，也展現跨領域合作能量。

廣告 廣告

↑圖說：副局長葉玉如頒感謝狀感謝民間單位支持（圖片來源：高雄市社會局提供）

在交流茶會上，各團體代表與社福中心社工密切互動，也相互介紹組織特色與可提供的協助項目，建立更完整的服務連結。多位代表直呼「作伙做公益最有意義」，願意持續投入資源，與市府並肩守護弱勢。

南區社福中心目前涵蓋鳳山、五甲、大寮、仁武等4處據點，服務7個行政區、約占全市人口的27%。今年已協助超過800戶弱勢家庭，透過公私協力媒合善款與物資合計達639萬元，為兒少就學、失依長輩照顧、醫療需求與生活支持提供即時後盾。

↑圖說：民間單位夥伴熱情與副局長合影（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局表示，面對快速變遷的社會環境，公私協力已成守護脆弱家庭不可或缺的力量。未來南區社福中心將持續深化合作網絡，確保在每個家庭遇到困難時，都能及時接住。高雄市18處社福中心皆提供協助，民眾如有需求可就近洽詢，或撥打社會福利諮詢專線07-3344885。

更多品觀點報導

金燈塔點亮鹽鄉冬夜 台南鹽埕千燈季12/14溫暖登場

牛肉湯店爆醬料見小強 南市衛生局要求限期改善

