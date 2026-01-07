公私協力助重傷犯罪被害人 企業加碼捐贈1000萬

（中央社記者謝君臨台北7日電）犯保協會今天舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表暨捐贈儀式。全聯實業今年加碼捐贈新台幣1000萬元，持續挹注重傷被害人及其家庭所需支持。

財團法人犯罪被害人保護協會今天在法務部舉辦成果發表暨捐贈儀式，由法務部長鄭銘謙、全聯實業股份有限公司董事長林敏雄，以及犯保協會董事長張斗輝共同出席，見證公私協力支持重傷被害人長期照顧與復原的具體成果。

鄭銘謙致詞表示，合作計畫自民國114年5月推動以來，在全聯實業的大力支持及犯保協會第一線同仁的努力下，累計協助全國重傷犯罪被害人24人，提供20種輔具及照顧相關補助，投入經費達142萬6088元。這些數字的背後，代表的是24個家庭重新獲得希望的起點。

林敏雄則說，全聯覺得企業不只是做生意，更要在社會需要的時候站出來。全聯今年加碼捐出1000萬元，就是希望把資源用在最需要的地方，讓輔具、復健器材及無障礙設施能夠幫上忙，也讓這些家庭知道，他們不是孤單的。

犯保協會表示，114年提供的輔具及照顧相關補助，包含義肢、輪椅、氣墊床、復健及牽引設備、氧氣製造機、抽痰機、居家無障礙設施等。115年度擴大計畫補助範圍，納入「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」補助，透過專業人員協助了解需求，幫助重傷被害人提升身體功能並延緩退化，以實質減輕家庭經濟負擔，提升生活品質與自立能力。（編輯：張銘坤）1150107