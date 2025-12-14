公私協力動手做 鯉魚山手作護坡營造復育示範場域

數十位來自各界，關心環境的學員齊聚鯉魚山鯉尾坡地，透過手作等高線植栽床方式，進行退化坡地的植生復育行動。

鯉魚山手作護坡工作坊帶領學員實際投入鯉魚山南稜坡地的植生復育，並手作一條通往歷史遺跡的自然步道。

鯉魚山手作護坡工作坊13日正式展開，數十位來自各界，關心環境的學員齊聚鯉魚山鯉尾坡地，透過手作等高線植栽床方式，進行退化坡地的植生復育行動。這次工作坊預計種植80株原生植物，已完成坡面整理及約三分之一的植栽作業，其餘植栽陸續在今(14)日完成。

擔任講師的大地旅人環境工作室負責人孟磊（Peter）指出，鯉魚山長期處於城市化持續擴張的環境壓力下，已逐漸逼近生態平衡的極限。頻繁且制式化的工程干擾，使現有植被難以完成自然演替，進而造成土壤流失、坡地崩塌等問題。孟磊說，這次所做的，只是協助環境回到早期較為健康的狀態，讓山能慢慢恢復自我修復的能力。

這次活動為「『手』護鯉魚山工作坊」系列課程之一，由林業及自然保育署臺東分署攜手財團法人東臺灣研究會文化藝術基金會、臺東縣社區大學、大地旅人環境工作室及臺灣千里步道協會共同辦理。課程結合歷史、地質與植物生態的現地學習，帶領學員實際投入鯉魚山南稜坡地的植生復育，並手作一條通往歷史遺跡的自然步道，逐步形塑兼具人文與自然的環境教育示範場域，作為未來教學與維護的基地。

這一系列工作坊中，手作護坡實作課程已在今天完成等高線植栽床的原生樹種種植，手作步道實作課程則預計下週末展開，持續以低衝擊方式，營造友善自然的山林步道環境。