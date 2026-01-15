公私協力參與APEC 林佳龍：Taiwan Can Lead

「亞太經濟合作」是亞太區域最重要的經貿合作論壇，台灣積極參與各項會議及活動，例如「APEC企業諮詢委員會」(ABAC)，就明確有助我國提升能見度及影響力。外交部今天(15日)表示，外長林佳龍14日代表賴清德總統向我國ABAC代表頒發續任聘書，並針對公私協力及「經濟日不落國」願景等議題，與產、官、學界代表共同擘劃未來推動藍圖。



外交部長林佳龍代表賴總統頒發續任聘書給宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵等3位ABAC代表。

林佳龍表示，我國ABAC代表提出的多項建言被納入「致APEC領袖建言書」，這不僅有效提升我國在APEC及ABAC的能見度，也彰顯「Taiwan Can Help」與「Taiwan Can Lead」。

林佳龍指出，經過9個月努力，台灣終於成功在APEC推動設立「未來健康照護子基金」，這是我國近10年在APEC首度推動通過的大型倡議，所以希望國內公私部門善用這項基金，讓台灣的醫療科技不僅服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源。

林佳龍期許3位ABAC代表持續透過「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬兼施」、「內外循環」的模式，協助政府建構「新國際雁行聯合艦隊」，帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。外交部國際組織司長孫儉元說：『(原音)充分展現公私協力夥伴的精神，我們將持續在多年以來建立的良好基礎上繼續深化參與，透過APEC場域提升台灣能見度，並加強與各國的連結。』

林佳龍另在社群平台發文表示，外交是國力的延伸，更需要公私協力，因此非常感謝3位代表在繁重的平日工作外，仍願意肩負重責大任，讓台灣的科技與經濟實力被世界看見，更讓國際社會看見台灣願與各方攜手合作、共同面對挑戰的決心。