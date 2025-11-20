公私協力坐大產業鏈？ 壽險業者成公共建設寵兒

交通部招商大會首度邀請壽險業者參與，部長陳世凱上台發言更是直指壽險業者的參與是興利之舉。

昨（19）日交通部召開年度招商大會，釋出超過3千億商機；財政部不落人後也表示，光今年民間投資公共建設金額上看2千億元。有意思的是，特別亮點都有壽險業者的參與。

昨（19）日交通部召開年度招商大會，共釋出超過3,339億元商機、60標案，均創下歷史新高。交通部長陳世凱一上台發言，「今年首度邀請壽險、產險業共同參加，交通建設讓民眾便利、同時也是國家經濟繁榮的動力，產險和壽險的長期資金若也能投入國家發展的長期建設，可讓整個產業鏈一起壯大。」此次招商大會共有23位壽險業者代表參與。

無獨有偶，財政部同日也指出，今年民間投資公共建設金額上看2千億元，為近15年次高的投資金額，且明年還有輝達來台投資設定地上權的大案可期。根據財政部統計，截至11月中旬，民間參與公共建設案件已簽約113件，民間投資金額1,442億元，其中依《促參法》辦理有52件，簽約金額197億元；且有於大案目前議約中，年底前可望簽約。

民間投資公共建設動能加溫其中一個亮點正是壽險資金活水動了起來。像是全年促參案金額最高的高雄市AI智能高效焚化爐BOT案164.86億元，台灣人壽便占一半股權；議約中約140億元金額的湖口物流BOO案參與者是首度正式進軍大型物流中心的富邦人壽。

政府招商大會邀請壽險業者投入公共建設，業者樂見其成，且有誘因。因金管會鬆綁保險業投資公共建設限制，風險係數大幅下降；同時，保險局將保險公司投資上限拉到15％，整個壽險業可投資部位約20幾兆元，也就是說，至少有3兆以上資金可以投入至市場，而對比現在總投資規模不到6千億元，可謂銀彈很充足，也難怪受到青睞。

