公私協力守護南投 七里香、張振科聯手捐贈救護車指揮車

為提升南投縣緊急醫療救護及災害現場指揮效能，南投縣知名企業「七里香甕仔雞股份有限公司」及社會人士張振科，聯手捐贈縣府消防局救護車及救災指揮車各1輛。捐贈儀式23日上午9時30分於縣長室隆重舉行，由縣長許淑華代表受贈，並致贈感謝狀與紀念品，盛讚這份來自民間的溫暖力量，是守護南投縣民最堅實的後盾。

許縣長致詞表示，南投縣地形多元且山區道路較為崎嶇，對於緊急救護及災害搶救是極大考驗。該車將供日月潭分隊服務地方。她特別感謝「七里香甕仔雞」董事長林宜臻與總經理巫柏儒捐贈的救護車，這台被譽為「救命先鋒」的救護車，擁有極佳的靈活度與機動性，能更順暢地穿梭於巷弄與山區特定區域，確保專業醫療裝備能在第一時間抵達傷病患身邊。

許縣長也對張振科慷慨捐贈救災指揮車表達由衷謝忱，這已是張先生第4度捐贈消防車輛。許縣長指出，災害現場的「指揮調度」是成敗關鍵，這輛指揮車不僅是「指揮大腦」，更是前線的「移動辦公室」，能協助指揮官即時掌握災情並進行精準人車派遣，尤其山區像仁愛鄉更需要性能、動能較強的車輛，對於提升救災效率與保障執勤同仁安全具備實質意義。

此次贈車義舉有賴義消夥伴沈威宏與劉錫裕兩位熱心穿針引線。消防局長陳興傑指出，消防局會善用各界捐贈的車輛、裝備，為縣民提供最好的服務。他並呼籲年關將屆請大家小心用火與用電安全，祝福大家平安快樂過好年。

許縣長感性提到，雖然縣府資源有限，但透過企業與個人的慷慨解囊，讓南投的應變能量更上一層樓。這份愛心不僅充實消防硬體，更是對第一線消防同仁莫大的鼓舞。

七里香公司於埔里鎮發跡，全台已有11家分店，生意興隆。林董事長剛度過70歲生日，她謙虛的表示捐贈消防救護車是她的生日心願，期許能回饋社會。

儀式完成後，許縣長與貴賓至縣政大樓門口與捐贈的車輛合影。許縣長祝福捐贈者事業發達、家庭幸福，並祈願全縣縣民歲歲平安、諸事順心。

