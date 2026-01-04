公私協力守護抹茶山 攜手維護聖母登山步道

林業署宜蘭分署與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，四日由協會帶領五十名志工進行淨山活動。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉、素有「抹茶山」美稱的聖母登山步道，近年成為熱門健行與拍照景點，每月吸引約一萬人次造訪，也為步道環境帶來不小壓力。為提升整體品質與登山安全，林業署宜蘭分署與宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會簽訂國家自然步道認養契約，並於四日由協會帶領五十名志工進行淨山活動，同時巡檢步道設施、通報改善事項，透過公私協力共同守護登山環境。

宜蘭分署表示，透過認養制度，結合民間團體與在地居民力量，持續投入步道清潔、除草、巡查與維護工作，讓民眾能在更安全、舒適的環境中親近山林。同時也提醒山友，聖母登山步道已落實無痕山林（LNT）原則，公廁內不設垃圾桶，請將垃圾及衛生紙自行帶下山；另因山區水源可能出現枯水情形，建議遊客於通天橋步道入口處公廁先行如廁，做好登山準備。

此外，認養單位宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及該會資深嚮導陳秋霞小姐，榮獲行政院國家搜救指揮中心一一四年民間團體及個人搜救有功人員表揚，展現民間力量在守護山林安全上的重要貢獻。

考量聖母登山步道海拔落差大，宜蘭分署也與電信業者合作改善通訊品質，目前全線皆可通訊，並設置通訊標示牌；同時結合登山離線地圖APP「魯地圖」，將步道里程標示整合於手機地圖中，協助山友掌握位置與體能狀況，降低登山風險，讓大家安心享受山林之美。