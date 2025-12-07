公私協力守護毛小孩 台中市偏區犬貓絕育114年度活動圓滿結束

活動現場動員多位獸醫師替毛小孩進行絕育手術。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市動保處與動保團體及獸醫師團隊組成「偏區絕育巡迴列車」，今（7）日駛入豐原區東陽里活動中心，舉辦年度壓軸場次！現場民眾響應熱烈，為114年度偏區犬貓絕育活動畫下完美句點，展現台中市推動源頭管理的豐碩成果。

每一個好主人都用心聆聽毛小孩手術後回家該如何照護和餵藥方式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動現場工作人員志工和獸醫師助理正在替參加活動的犬貓進行手術前準備。（圖/記者廖妙茜翻攝）

動保處積極整合公私資源，今年度偏區犬貓絕育活動累計辦理48場次，共絕育2,928隻犬貓。今年活動由台灣動物保護協進會、台灣之心愛護動物協會、湖光動物醫院、毛大夫動物診所、沐木出診動物醫院、天恩雅動物醫院及亞洲大學附屬獸醫教學醫院與動保處合作辦理，並有動保處志工、各區公所、里鄰長、在地社區發展協會、學校、其他各級機關提供場地與協助宣傳，擴大推廣犬貓絕育及飼主責任觀念，跨域合作將動物保護量能發揮最大效果，守護更多犬貓的健康與福祉。

114年度偏區犬貓免費絕育活動今7日於豐原區東陽里活動中心圓滿落幕。（圖/記者廖妙茜翻攝）

動保處表示，替犬貓完成絕育除了能避免犬貓老年生殖系統相關疾病的風險，也能避免犬貓意外生育，減少流浪動物數量，達成犬貓源頭管理成效。每一位帶著自己飼養的犬貓毛小孩前來參與活動的好主人們，都是讓台中市動物保護工作得以持續進步的重要助力。動保處將持續秉持「源頭管理，福利升級」的目標，繼續深耕偏鄉，擴大服務量能，與市民攜手打造一個讓毛孩健康、市民安心的宜居城市。