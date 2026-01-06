公私協力守護水域安全 桃園獲贈300件救生衣強化親水防護





為持續提升桃園市水域觀光安全，桃園市觀光發展基金會6日參與「救生衣捐贈儀式」，接受中華民國常不輕協會捐贈之救生衣資源。此次常不輕協會共捐贈救生衣300件，除捐贈予桃園市觀光發展基金會外，也同步提供桃園市政府農業局及海岸及資源循環工程處，充實桃園市水域安全相關設備，展現公私協力推動公共安全的具體行動。

本次捐贈活動由桃園市議員凌濤協助媒合民間資源，順利促成善舉。凌濤議員表示，水域安全不僅仰賴硬體設施與管理制度，更重要的是全民安全意識的建立，無論大人或孩童，在參與親水活動前，都應具備正確的風險認知與防護觀念。他也強調，此次媒合捐贈救生衣，期盼從制度與教育雙軌並進，補強第一線安全裝備，同時推動水域安全宣導與訓練常態化，為市民與孩子守住安全底線。



中華民國常不輕協會捐贈桃園市觀光發展基金會300件救生衣強化親水防護。

桃園市觀光發展基金會表示，感謝中華民國常不輕協會長期關注水域觀光與公共安全，透過實際行動支持地方安全建設，讓市民與遊客在親近水域時能感受到更周全的守護。基金會也指出，未來將持續攜手民間團體與市府相關單位，讓善意與關懷在城市中累積擴散。

基金會進一步說明，本次所受贈之救生衣，將依桃園市水域觀光推動需求，投入宇內溪水域及相關場域之安全管理與使用。宇內溪為桃園市合法開放的親水水域，近年透過完善規劃與安全維護，已成為兼顧體驗與安全的示範場域。今年暑假期間累計約2萬5千人次到訪，單日最高人次突破1500人，顯示其受歡迎程度。

未來，基金會也將以宇內溪作為水域安全管理與教育訓練的示範據點，持續推動安全宣導、實務訓練與設備精進，全面提升桃園市親水活動的安全品質。

