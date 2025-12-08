公私協力寫下濕地永續新篇章 永豐餘打鐵趁熱讓舊鐵橋濕地成自然碳匯產地

由高雄市水利局攜手永豐餘、中華紙漿及高雄市野鳥學會共同打造的「大樹舊鐵橋濕地」，榮獲「114 年國家永續發展獎」。（永豐餘提供）

「114 年國家永續發展獎」今（8）日舉行頒獎典禮，由行政院副院長鄭麗君親自頒獎，由高雄市水利局攜手永豐餘、中華紙漿及高雄市野鳥學會共同打造的「大樹舊鐵橋濕地」，因為在水資源永續、經濟活化、韌性城市、環境教育與社會參與、氣候行動、生態保育等6項聯合國SDGs指標上表現卓越，從147件競逐案中通過初審、複審與決選，最終在政府機關類脫穎而出，獲得國家級殊榮。

據了解，「國家永續發展獎」評審們肯定舊鐵橋濕地為本土性極強的濕地治理案例，具備民眾參與、社會包容與永續發展的規劃與管理，認為可作為「典範轉移」擴散其成功經驗，對於舊鐵橋濕地目前正進行的碳匯調查，實施溫室氣體、植物生物量、土壤有機碳，提供淨零行動基礎、建立碳移除資料庫十分讚揚，認為可實踐臺灣永續發展；評審們更建議本案也可藉由申請加入國際組織、舉辦國際研討會等方式，與他國濕地管理機構交流，展現臺灣在全球環境治理中的積極貢獻，提升臺灣的國際影響力。

永豐餘表示，舊鐵橋濕地曾是荒蕪高灘地，由永豐餘集團旗下中華紙漿久堂廠的放流水，持續穩定供水，一方面挹注濕地豐沛水源，一方面稀釋民生廢水，有效改善水質，處理後的潔淨水源再回流至高屏溪，不僅落實低碳與低耗能的生產模式，更涵養濕地生態，現有208種動物、242種植物、121種鳥類與155種昆蟲。此外，舊鐵橋名列國定古蹟，與濕地融合為多面向場域後，加深在地集體情感，居民自發性擔任志工，共同維護與推廣濕地之美。目前，舊鐵橋濕地已是大樹附近居民重要的休憩公園。

特別值得一提的是，2024年永豐餘學院院長何壽川也因對舊鐵橋濕地的貢獻，獲得國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。為進一步量化濕地對於淨零碳排的重要性，2025年永豐餘與旗下中華紙漿以及高雄市政府、經濟部水利署共同簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫。

永豐餘表示，碳匯調查將把颱風洪水沖刷、人工清淤與水生植物補植納入科學量化評估，預計2027年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，作為未來濕地管理參考。更重要是把自然碳匯觀念帶入生活日常，讓民眾了解，自然碳匯是減緩氣候變遷的重要策略，減碳與固碳並不困難，期待舊鐵橋濕地能進一步躍升，成為全台乃至於國際濕地的經營典範。

