公私協力強韌台灣 全國8.5萬名防災士

內政部正大力推動「防災士」培訓，目前已有8.5萬人取得證照，透過公私部門、企業、宗教團體、役男等多方協力，建立全民防災網、強化社會韌性，讓防災士成為社區第一線的自救互助力量。

高雄市消防局教官 張朝鈞：「繞1圈他手臂的氈把它粘起來，這個是最穩固的。」

防災士訓練課程仔細聽講，將心中近10年的痛，化悲傷為力量。防災士培訓學員 黃寶慧：「重大車禍，親人是當場就粉碎性骨折離世，沒有人幫我們，不想要再次去體驗，當你的家人倒在旁邊的時候，你是無能為力，只能眼睜睜看他就這樣子，真的有被需要協助的時候，我也不想白白地束手在那邊，等著救護車來救援我。」

針對社區管理人員，加開課程立刻滿堂，不怕一萬只怕萬一。 高雄市消防局教官 何信育：「直接畫8會有一個問題，患者去動的時候，會結成一團，8字打在手肘跟膝蓋，實務上的做法。」

防災士培訓學員 徐美玲：「現在這個比較困難，社區的話 就是看，萬一什麼小朋友受傷的話是可以 ，對 老人家的話就可以呀。」

家住台南也來高雄上課，防災有道，彌足珍貴。 防災士培訓學員 陳怡靜：「現在常遇到的是下雨天的淹水，社區的話 防災士的能力，是每1個人都需要。」

「防災 有我在。」

慈濟基金會防災士講師 劉秋伶：「社區大樓8樓以上的管委，是社區當中算是第一線，跟我們的民眾最接近的，災前災中跟災後 ，防災士都可以，把所學所知的這些技能，避難收容所 災後復原，環境整理等等，其實都是可以發揮的。」

內政部政務次長 董建宏：「知道怎麼樣面對災害，防災士的重點就是要，先自救 然後他救，台灣面臨高齡化，許多長輩搬到高樓去，他需要一些協助，面對重大的天然災害，或者是複合型災害的時候，有這樣子的訓練，可以在關鍵時刻，發揮緊急疏散的功能。」

公私協力、提升全民風險意識，災害降臨也能穩步前行。

