公私協力復育茄萣濱海 造林有成生態逐步回春

面對氣候變遷與濱海環境衝擊，高雄市政府結合民間力量持續推動海岸造林與生態復育，在茄萣濱海地區逐步展現成果。市府工務局近日於茄萣濕地、鄰近濕地遊客中心舉辦「打造海角新樂園」活動，吸引約170位市民及砂崙國小、茄萣國小、興達國小、成功國小、文山中學等校師生共同參與，透過實際行動為海岸環境注入綠色新生機。

↑圖說：民眾熱情響應植樹活動，以實際行動守護家園環境。（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局長楊欽富表示，茄萣濕地過去為鹽田，長期土壤鹽化嚴重，且面臨強風侵蝕與外來種植物入侵，使造林條件相對嚴峻。市府因應極端氣候挑戰，將造林視為提升土地氣候調適能力與生態韌性的關鍵策略，整合公私部門資源，優先移除銀合歡、巴西乳香等外來種，再進行原生樹種植栽與棲地改善，朝向友善環境與永續發展目標邁進。

↑圖說：大家合力動手植樹，努力改善海岸環境（圖片來源：高雄市工務局提供）

公園處指出，自民國111年起，社團法人高雄市愛種樹協會投入「打造海角新樂園」計畫，配合市府土地管理方向，逐年推動植樹及後續撫育管理，至今已串聯超過70家企業與團體，累計種下約2萬棵樹木，存活率達七成。隨著樹木成長，土壤條件逐步改善，棲地多樣性與水土保育功能同步提升，曾經荒蕪的鹽田海岸正逐漸轉為綠意盎然的生態場域。

↑圖說：參與師生在開闊地整齊排開，合力將苗木植入土中（圖片來源：高雄市工務局提供）

高市府表示，濱海造林須長期投入與細緻管理，成效並非一蹴可幾。目前茄萣濕地部分造林區已可清楚觀察到植栽從初期定植到形成穩定綠覆的轉變，證實公有土地在妥善經營下，具備回復生態功能的高度潛力。未來也將持續透過濕地生態學習與導覽活動，深化市民對濱海林帶與濕地保育的理解，凝聚公民力量，共同守護高雄珍貴的海岸環境。

