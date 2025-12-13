公私協力打詐聯防 基警宣導護民財產

%E4%B8%80 29

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠為了幫助菜農，於114年12月13日上午於基隆市東方帝京景社區前庭舉辦「妮可美麗公益活動」，白總裁特採購1000顆高麗菜，免費發放給基隆市民，幫民眾加菜。白總裁身兼基隆市警友會第一辦事處主任，更力挺警政反詐騙，强化反詐宣傳量能，擴大民眾認識詐騙手法及政府強化打詐反詐騙專線165通報功能。

基隆市警察局第一分局長温基興率員前往現場宣導反詐騙，為提升民眾辨識詐騙的能力，積極觸及各類不同族群，傳遞防詐與識詐要領，此次透過該公益活動機會，特別在活動現場透過手牌標語的設計，說明詐騙集團話術手法與民眾互動，期能向更多的民眾宣導反詐騙訊息，共同提升民眾對於詐騙案件的認識及警覺性。

第一分局長温基興表示，將持續透過各類活動深入社區推動犯罪預防工作，同時宣導投資詐騙、分期付款詐騙、假網拍等常見手法，並提供實務案例與快速辨識技巧，吸引許多民眾駐足聆聽，鼓勵市民多加利用「165 反詐騙專線」查證，遇到可疑訊息不急不慌、不點選不明連結，守護自身財產安全。

