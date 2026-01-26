公私協力打詐！中信銀AI防詐ATM進駐台南 影像辨識異常提領即時示警

臺南市市長黃偉哲（中）在中信銀行總經理楊銘祥（左）陪同下，體驗中信銀行AI防詐ATM 及通報機制。圖／中信銀行提供

​中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）今（26）日攜手台南市政府舉辦記者會，宣布將透過公私協力模式，於台南市持續鋪設自建的人工智慧（AI）防詐 ATM 與通報機制。此舉結合金融科技與警政資源，打造即時預警聯防體系，旨在透過科技創新預防金融詐欺，守護民眾財產安全。

這場「AI 防詐再升級 金融科技 ATM 打詐新防線」記者會由台南市市長黃偉哲與中信銀行總經理楊銘祥共同主持，並在金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、中國信託育樂公司董事長陳國恩等多位貴賓見證下正式啟動。現場展示了 AI 防詐 ATM 如何偵測高風險行為，並即時串聯警政系統。

中信銀行攜手臺南市政府舉辦「AI 防詐再升級 金融科技ATM打詐新防線」記者會。臺南市市長黃偉哲（前排左五）、金管會副主委陳彥良（前排右六）、中信銀行總經理楊銘祥（前排左四）及中信育樂董事長陳國恩（前排左三）、臺南地方檢察署檢察長鍾和憲（前排右五）、臺南市調查處處長高吉川（前排左二）共同合影。圖／中信銀行提供

​台南市市長黃偉哲表示，打擊詐騙絕不能止步，台南市自 2025 年 5 月起率先推動「口罩 ATM 防詐」政策，利用 AI 影像辨識與語音提醒降低車手提領率。黃（黃偉哲）指出，台南市在六都打詐成效中名列前茅，期盼藉由與中信銀行合作，有效打造守護市民的攔阻防線。

​中信銀行總經理楊銘祥則認為，打詐是一場長期抗戰，需要政府、司法、金融業及民眾共同努力，此次合作是「跨域共治」的最佳範例。楊（楊銘祥）強調，金融業身處防詐第一線，為了即時保護民眾財產，將繼續精進作業流程，並在防範犯罪的同時，盡可能降低民眾的不便。

中信銀行目前已於全台鋪設逾 500 台 AI 防詐 ATM，結合影像分析與多重安全機制，針對疑似車手未露出五官、異常提領、短時間內高頻次交易等高風險樣態進行偵測。當系統判定交易具潛在風險時，ATM 將透過畫面與警示音提醒民眾注意，協助即時中止或重新確認交易。

本次合作除了擴大鋪設具 AI 功能的 ATM，雙方更建立即時通報機制。當 ATM 偵測到異常行為且達一定時間未解除時，系統將自動依流程通報台南市政府勤務指揮中心，由警方到場釐清，強化聯防應變效率。中信銀行強調，此機制能將防詐關卡提升至交易當下，建構更安全公平的金融環境。



