公私協力打造內門觀光休閒園區 「野森動物學校」試營運開紅盤

內門觀光休閒園區「野森動物學校」正式試營運。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 高雄內門「野森動物學校」開學啦！高雄市政府與民間專業團隊公私協力打造內門觀光休閒園區，並以「野森動物學校」為品牌，17日舉行試營運記者會，首日預約入園即秒殺額滿，蜂擁而至的遊客不僅親身感受「動物老師」的超萌魅力，也為內門地區注入滿滿觀光活力。高雄市長陳其邁、民意代表、觀光產業及地方仕紳等貴賓共同出席「野森動物學校」啟動儀式，正式宣告東高雄再添兼具生命教育、動物保育與觀光休閒價值的重要觀光新地標。

廣告 廣告

試營運首日冠蓋雲集，中央及地方民意代表蒞臨指導，包括立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及市議員林富寶、林義迪、朱信強、邱俊憲、林智鴻、黃文志、黃飛鳳、湯詠瑜、陳慧文等；內門紫竹寺主委劉銀城、內門南海紫竹寺主委湯富隆、內門順賢宮董事長黃文正亦親臨支持，並有內門區農會、各里里長、在地學校及觀光相關公協會代表到場共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

「野森動物學校」園區引進狐狸、水豚、哈里斯鷹及笑笑羊等20種動物，並巧妙融入在地宋江藝陣「雙斧」意象，打造獨特的文化與自然融合空間。園區規劃沉浸式互動體驗與動物主題課程，讓孩子在接觸動物過程中學習尊重生命，並引導民眾認識動物習性。園區設計以動物行為需求為核心，並設置特色打卡區、餐飲服務如「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」，還有小朋友最愛的「森育冒險村」，打造寓教於樂的生態體驗。

陳其邁表示，內門紫竹寺為內門觀光休閒園區重要推手，感謝內門紫竹寺以每年新台幣1元的象徵性租金，同意市府以設定地上權方式取得土地，有效節省鉅額徵收費用，更為「在地共好」的公共建設典範，並強調中央及地方大力支持，市府近年投入大量資源，110年3月完成園區聯外道路與橋梁施工，111年8月進行園區主體工程動土典禮，114年底園區工程建設完成，展現市府積極開發的決心。另透過促進民間參與公共建設模式，成功引進民間專業團隊投入營運，藉由政府建設完善硬體，並結合民間靈活的專業管理與創意，推動內門成為東高雄具指標性的旅遊目的地。

「野森動物學校」執行長陳則夫指出，團隊以內門豐富的自然環境為基礎，規劃豐富的動物主題課程與沉浸式互動體驗，讓孩子在接觸動物的過程學習尊重生命，同時引導民眾深入認識動物的生活習性與行為表現。園區有別於一般農場營運型態，整體設計以動物行為需求為核心，透過完善的空間動線、視覺遮蔽及低干擾互動設計，讓遊客在不打擾動物的前提下，獲得更貼近自然的體驗，與動物溫柔的相遇。為加深民眾對「動物老師」的印象，團隊亦設計動物IP角色形象，並設置特色打卡拍照區，吸引遊客留下專屬於「野森動物學校」的精彩畫面與美好回憶。

劉銀城對市府團隊看見內門發展潛力表達感謝，更肯定市府建設內門、克服工程挑戰，將這座結合生態與休閒的園區呈現在鄉親面前，期許園區成為鄉親的後花園、內門脫胎換骨的起點，不僅帶動周邊觀光及商業發展，更創造就業機會吸引青年返鄉；未來紫竹寺全體委監將全力支持配合園區營運，推動「宗教文化」與「休閒觀光」強強聯手，也讓內門獨特文化如宋江文武陣頭、總鋪師、火鶴花農特展等發光發熱。

觀光局補充，為確保動物福利並維持遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園，試營運期間優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。寒假期間更安排為期一週的豐富演出，包括扯鈴、雜技與魔術等，提供市民親子同樂與旅遊的熱門新選擇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市某國小疑似腸病毒群聚 衛生局已介入調查並開罰疑似源頭家長

陳其邁公布主題IP 「超人力霸王」降臨高雄冬日遊樂園

陳其邁、民意代表、觀光產業及地方仕紳等貴賓共同出席「野森動物學校」啟動儀式。 圖：高雄市觀光局/提供

陳其邁(右二)忍不住伸手撫摸可愛的狐狸。 圖：高雄市觀光局/提供

遊客與可愛的水豚互動。 圖：高雄市政府/提供

遊客與哈里斯鷹互動。 圖：高雄市觀光局/提供