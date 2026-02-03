公私協力打造台灣醫療科技新生態 CAPA論壇聚焦HTA未來發展新方向

《圖說》中華民國西藥代理商同業公會舉辦「公私協力打造台灣醫療科技評估新生態」論壇。（圖／中華民國西藥代理商同業公會提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】中華民國西藥代理商同業公會（CAPA）近日舉辦「公私協力打造台灣醫療科技評估新生態」論壇，聚焦我國醫療科技評估（HTA）制度的未來發展與改革方向。CAPA理事長盛寶嘉指出，行政法人國家醫療科技評估中心（CHPTA）的成立，對台灣新藥引進與健保制度永續發展具有關鍵意義，產業界高度期待透過制度升級，建立更具透明度、可預期性與夥伴關係的HTA生態系。

CAPA理事長盛寶嘉致詞表示，行政法人的設立不僅有助於加速創新藥品進入台灣市場，更能促成產業、政府、學術界、醫界與病友團體等多元利害關係人，實質參與藥品健保給付的決策過程。她強調，HTA不應只是審查機制，而應成為促進公共利益與醫療創新的政策平台，讓健保體系在兼顧財務紀律的同時，也能回應病人未被滿足的醫療需求。

針對HTA實務運作，盛寶嘉指出，產業界期待在評估過程中有更多資訊分享與制度性對話空間，包括風險分攤協議（MEA）與真實世界證據（Real World Evidence, RWE）的應用。她認為，未來產業與CHPTA、主管機關及各界應在「夥伴關係」的框架下共同努力，以科學實證與整體社會價值為基礎，打造更符合台灣國情的給付決策模式，為健保下一個30年的穩健發展奠定基礎。

這場論壇也提出對行政法人國家醫療科技評估中心的多項具體期許，包括「透明」─邀請藥物提供者參與共同運作；「公開」─逐步揭露醫療科技評估成果與數據模型；「效率」─訂定明確的審議效率里程碑；及「建立夥伴關係」─透過制度輔導，協助產業與政策目標共同成長。論壇與會者普遍認為，唯有提升流程可預期性，才能兼顧創新誘因與公共資源配置的合理性。

在新藥財務機制方面，盛寶嘉也點出，HTA應與健保總額預算更緊密連動。她建議，CHPTA在進行前瞻性醫療科技盤點（Horizon Scanning）時，可協助健保署編列更貼近台灣流行病學的新藥預算，使總額協商具備實證依據；同時，若各年度醫療科技評估顯示財務影響低於原編列的新藥預算，相關MEA還款機制應具備退還或跨年度扣抵的彈性，避免過度僵化的上限設計，影響新藥可近性。

盛寶嘉強調，透過本次論壇的跨界對話，已初步凝聚對台灣HTA制度升級的共識。未來將持續扮演公私溝通平台角色，推動制度建言落實，攜手各界共同打造兼顧病人權益、產業創新與健保永續的醫療科技新生態。