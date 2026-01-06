公私協力打造第11座特色候車亭啟用

基隆港務分公司認養「碼頭工會」候車亭啟用，公私協力打造港區新亮點。（圖：市府提供）

▲基隆港務分公司認養「碼頭工會」候車亭啟用，公私協力打造港區新亮點。（圖：市府提供）

基隆市政府近日於基隆港區辦理「碼頭工會」候車亭啟用，市長謝國樑、副市長邱佩琳、立法委員林沛祥與市議會副議長楊秀玉等人一同宣布由臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司認養的候車亭正式啟用，成為基隆市第11座公私協力認養候車亭。

市政府說明，「碼頭工會」候車亭位處港區重要公共運輸節點，兼具市民通勤、港區作業及郵輪旅客接駁需求，市府透過公私協力方式導入企業資源，強化候車設施功能並融入港口意象。

謝國樑表示，透過企業參與公共設施認養，不僅改善交通服務品質，也有助於形塑港區整體門戶形象。

謝國樑感謝副市長邱佩琳在推動公私協力候車亭上的努力，讓基隆市能持續增設兼具美感與安全性的公共運輸設施。他也代表市府，誠摯感謝臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司認養候車亭，展現企業回饋地方、攜手提升城市公共服務品質的用心。

謝國樑進一步指出，該候車亭周邊同時承載市民日常通勤、港區裝卸作業與郵輪旅客進出需求，尤其在郵輪靠泊期間，人流與交通需求更加集中。隨著昨日他與新北市長侯友宜一同主持基隆捷運先期工程開工典禮，未來捷運沿線逐步推進，港區與市區的交通動線將持續串聯，候車環境的提升不只是交通設施改善，更是優化基隆作為國家門戶形象的重要一環。

邱佩琳表示，「碼頭工會」候車亭鄰近基隆港最大郵輪靠泊碼頭，整體設計以「岸邊候船、出港揚帆」為核心意象，將郵輪、繫纜柱及旅客候船等港灣元素融入造型設計，讓民眾在日常等候公車時，也能感受基隆作為海港城市的獨特節奏與氛圍。夜間並搭配動態燈光設計，遠望呈現如海面波光粼粼的視覺效果，成為港區街景的新亮點。

邱佩琳說，考量基隆沿海多雨的氣候特性，候車亭在材質選擇上以耐候性與後續維護便利性為優先，採用具抗污特性的膠合安全玻璃，結合船身設計圖面呈現船體意象，並使用比照高鐵車廂外層塗料等級之塗裝，搭配完善照明設計，提升夜間能見度與候車安全，兼顧美觀、實用與耐久性。

謝國樑並強調，市府將持續盤點重要通勤與旅運動線的候車空間，逐步提升公共運輸設施品質，並期待透過更多公私協力模式，引入企業與民間資源，共同打造更安全、更友善、也更具基隆特色的公共運輸環境。