公私協力投入2000萬元 埤頭國小「上智圖書館」動土打造閱讀新地標

公私協力投入2,000萬元，埤頭國小「上智圖書館」動土打造閱讀新地標。圖／彰化縣政府提供





彰化縣埤頭國小今（23）日舉行「上智圖書館」新建工程動土典禮，現場冠蓋雲集。彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩、主要捐贈單位台灣88工商協進會理事長吳明富、創會長黃火煌、榮譽理事長梁明聖等人共同執鏟，宣告校園閱讀新地標正式啟動。

王惠美表示，上智圖書館總經費新臺幣2,000萬元，其中台灣88工商協進會集資捐助1,600萬元，縣府挹注400萬元，展現公私協力投資教育的具體成果。這不僅是一座圖書館的興建，更是為地方孩子打造通往知識與智慧的學習堡壘。

王惠美指出，感謝吳明富理事長及協進會全體幹部秉持「取之社會、用之社會」的精神，承擔大部分硬體經費，是對彰化未來的長遠投資。縣府也配合投入資源，充實圖書館內部軟硬體，透過政府與民間攜手，實現「1加1大於2」的教育效益。圖書館命名為「上智」，象徵知識與智慧的累積，結合建築美學與美感、永續課程，相信完工後將成為孩子最喜愛的學習場域。

王惠美也提到，縣府近年已投入近1,900萬元，推動埤頭國小校園整體優化，包括打造全國首座「智慧化氣候友善校園」、改善多媒體教室、幼兒園周邊環境、球場與老舊廁所翻新，全面提升校園學習品質。

台灣88工商協進會理事長吳明富表示，埤頭國小是他的母校，早年城鄉資源落差大，學習環境有限，因此希望回饋家鄉，為孩子打造一座能開拓視野的圖書館。「上智」之名取自日本上智大學，象徵知識高度，也寄望孩子以閱讀為起點，找到人生方向。

議員劉淑芳、埤頭鄉長杜懿彩也肯定協進會回饋地方的善行，讓偏鄉學童享有優質閱讀空間。校長江怜秀表示，未來將善用圖書館資源深化閱讀教育，培養孩子世界觀，並期許學生成長後回饋社會。

教育處指出，埤頭國小近年辦學績效亮眼，不僅榮獲閱讀教育績優學校特優，更是全國首所「智慧化氣候友善校園示範國小」。縣府將持續協助各校完善軟硬體，陪伴彰化孩子航向更寬廣的世界。

