公私協力投入2000萬元 彰化埤頭國小上智圖書館工程動土

彰化縣埤頭國小上智圖書館新建工程舉行動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣埤頭國小二十三日舉行「上智圖書館」新建工程動土典禮，縣長王惠美表示，這座圖書館經費二千萬元，其中由台灣八八工商協進會慷慨集資一千六百萬元，縣府挹注四百萬元，展現「公私協力」投資教育的最佳典範，更為埤頭學子打造一座前進「上乘智慧」的閱讀堡壘。

王惠美表示，感謝協進會理事長吳明富、創會長黃火煌、榮譽理事長梁明聖，與副理事長、執行長及全體理監事等，展現企業家「取之社會、用之社會」的情操，集資承擔大部分的硬體經費，這不只是財富的捐贈，更是對彰化未來的投資。縣府也編列四百萬元充實內部軟硬體，透過政府與民間攜手，實現「一加一大於二」的效益。圖書館取名為「上智」，蘊含承載知識、智慧的意涵。除外觀融入建築美學外，近幾年在課程上也實施美學教育與永續發展，相信完工後孩子一定會愛上在圖書館閱讀的時光。

台灣八八工商協進會理事長吳明富表示，埤頭國小是其母校，校內承載最初的學習記憶，以前城鄉差距大，學習資源匱乏，所以立志在家鄉打造一座圖書館讓孩子們閱讀學習。圖書館取名為「上智」，源自日本的上智大學，代表知識的高度，更是一種希望孩子持續學習，以智慧立身的祝福跟期許。期盼孩子在書本中看見更廣闊的世界，也找到想要前往的人生方向。

埤頭國小校長江怜秀表示，感謝所有協進會成員的慷慨捐助，並感謝縣府團隊及議員們的大力支持，為孩子打造一個溫馨具前瞻性的學習空間。未來埤頭國小將善用圖書館資源，深化閱讀教育，帶領孩子沿著閱讀的大道走向世界，也期許長大之後有能力回饋社會。