公私協力拆除非法鳥網 守護野生鳥類

市府動保所深度淨山拆除鳥網行動，公私協力守護野生鳥類。（圖：市府提供）

▲市府動保所深度淨山拆除鳥網行動，公私協力守護野生鳥類。（圖：市府提供）

基隆市動物保護防疫所為落實野生動物保育工作、遏止非法捕捉野生鳥類行為，於1月13、14日及2月3日辦理「深度淨山拆除鳥網行動」，此次行動委由台灣猛禽協會執行，邀集具實務經驗之志工及專業人士共同組隊投入拆除作業，針對山區非法設置鳥網之高風險點位進行清除。

動保所所長陳柏廷說，之前3天拆除中有看到4隻鳥掛在網上，其中已死3隻如，台灣藍鵲、鳳頭蒼鷹及鴿子，被台灣猛禽協會救回細心餵食並持續觀察的是黃嘴角鴞。

廣告 廣告

陳柏廷說，此次行動重點鎖定地勢險峻、位置偏遠或設置高度較高之鳥網設置地點，這些位於前次巡查及拆除行動中，因距離、地形及高度等安全因素限制，未能即時完成處理，本次特別規劃進行深度清查與拆除，以降低非法鳥網對野生鳥類族群所造成之長期威脅。

行動當日適逢降雨，山區道路及地面濕滑，攀爬與拆除作業風險顯著提升，增加現場執行難度，參與人員仍秉持安全第一原則，於嚴密分工與相互支援下，順利完成多處鳥網拆除任務。執行過程中，現場也發現有野生鳥隻受困於鳥網之情形，突顯非法設置鳥網對鳥類生存安全造成即時且嚴重之危害，對於持續清除鳥網存在著必要性與迫切性。

陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反野生動物保育法相關規定，更可能造成鳥類誤捕、受傷甚至死亡，對生態系造成難以回復之衝擊。該所將持續結合專業保育團體力量，定期規劃拆除鳥網行動，並與鳥類保育團體及警察機關加強橫向聯繫，透過巡查、通報及監控機制，防止鳥網再度設置，以有效降低非法捕捉行為發生。

動保所也呼籲市民朋友共同參與守護野生動物行動，若於山區、農地或林地發現疑似非法設置之鳥網、陷阱或其他捕捉野生動物器具，請立即通報基隆市動物保護防疫所（電話：02-2428-0677轉202），或撥打1999市民專線反映，共同打擊非法行為，守護基隆珍貴的野生鳥類資源與生態環境。