公私協力推動月經平權 北市府設置生理用品放送機

臺北市政府市政大樓設置「多元生理用品放送機」，只要掃描機臺QR Code，即可免費領取

「多元生理用品放送機」提供衛生棉或棉條

臺北市政府與北安扶輪社共同舉辦「生理用品暨多元生理用品機臺捐贈儀式

為推動月經平權、消除月經污名，臺北市政府攜手民間單位在市政大樓一樓設置「多元生理用品放送機」，提供洽公民眾在臨時或緊急情況下使用。民眾僅需掃描機臺QR Code，即可免費領取衛生棉或衛生棉條，每人每20日可領取一次，操作簡便。

臺北市性別平等辦公室執行長姚淑文表示，多年來，全國聚焦在月經貧窮議題，確保經濟弱勢家庭的孩子不會因無法負擔生理用品而受到不公平對待。除了消除「月經貧窮」外，更要推動「月經平權」的宣導與教育。本次在北安扶輪社的捐贈下，在臺北市政府大樓設立生理用品放送機，並捐贈 17,050 份生理用品給臺北市12區的區公所、親子館，讓有臨時需求的民眾能夠獲得即時協助與支持。

姚淑文執行長並指出，北安扶輪社所捐贈的生理用品放送機具備智慧辨識功能，設定平均每20天才能領取一次的限制，不同於傳統將用品放在廁所可能發霉，或是放在櫃檯難以確認需求，這樣的特殊設計，一方面確保了資源的合理分配，另一方面也提醒使用者要留意自身的生理需求，同時也是在潛移默化中傳遞性別平權的觀念。

臺北市性別平等辦公室指出，未來將持續鼓勵各機關及場館依服務特性提供多元生理用品，並結合教育宣導，提升公共服務品質。同時呼籲更多民間團體與企業共同響應，攜手推動月經平權，讓性別友善服務落實於日常生活。