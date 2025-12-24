公私協力推動淨零城市 竹市柴油車管制收效

柴油車粒狀污染物數量 (PN)檢測。





持續推動「移動污染源減量政策」，新竹市政府強化柴油車管理，並導入企業社會責任(CSR)理念，鼓勵企業優先使用低污染車輛，包括企業本身或委外廠商之柴油車輛須使用五期以上或四期符合五期標準柴油車輛。環保局表示，今(114)年共有240家企業加入、1,774輛符合資格，柴油車納管率創歷年同期（1至10月）新高，較去(113)年提升23.95%，連續2年維持全國第一。

環保局長江盛任說明，近年持續推動多項柴油車污染管制作為，包括路邊攔檢、目測判煙、動力計檢測、民眾檢舉通知到檢、推動車隊自主管理以及空氣品質維護區劃設等多元策略，逐步引導竹市柴油車車主養成「保檢合一」的觀念。隨著車主更加重視車輛日常維護與定期保養，確保引擎及排氣系統維持良好運作狀態，進而有效降低污染物排放。

環保局強調，這些具體且多元的柴油車污染管制措施，不僅有助於竹市提高環境品質，更呼應聯合國永續發展目標(SDGs)中SDG11「永續城市與社區」的核心精神，透過政府、企業與車主的共同參與，竹市正朝向更乾淨、更健康的永續環境邁進。環保局也提醒柴油車主，應定期接受排煙檢測，除了可至竹市環保局柴油車排煙檢測站進行檢驗外，也可至竹市授權的2家認證保養廠，於維修或保養後直接完成排氣檢驗。

