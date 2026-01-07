公私協力擦亮永續招牌 中市觀旅局攜手7業者獲國際永續標章

台灣味噌釀造文化館許立昇總經理推廣味噌知識





永續旅遊不再只是口號，台中市觀光旅遊局去年以「環山獵人登山步道：重返獵人古徑、重現泰雅文化地景」，入選全球百大故事，成為全國第一、也是唯一連續兩年獲獎的地方政府，另台中市「台灣味噌釀造文化館」也以「在地文化成為永續旅遊的力量」，榮獲首屆「2025好旅行故事競賽」肯定，市府表示，透過公私協力，台中市計有7家優質業者成功取得國際永續標章。

台中福華大飯店榮獲國際GSTC飯店認證

觀旅局長陳美秀表示，台中自2023年起即以前瞻視野接軌全球永續浪潮，有系統地擘劃「永續旅遊目的地」發展路徑，積極輔導在地業者取得「綠色旅行標章（GTS）」，目前已有6家業者成功入榜，其中，「台灣味噌釀造文化館」、「阿聰師芋頭文化館」、「寶熊漁樂碼頭」、「自行車探索文化館」及「旅巷輕旅」等5家業者，皆取得「GTS銀級（二星）獎章」；「霧峰林家宮保第園區」亦順利通過認證。

觀旅局指出，霧峰林家宮保第園區完美示範文化資產與永續發展的共生模式，園區以「文化為橋、永續為岸」為核心理念，落實綠色治理與地方共好，目前園區員工有8成為台中在地職工，以實際行動支持地方創生；同時全面導入LED節能設備與智慧減碳措施，並結合低碳遊程規劃與原生植栽復育，讓百年古蹟在保存歷史底蘊的同時，也成功轉型為具國際視野的永續文化旅遊示範點。

阿聰師以文化為基石，文化深根傳統糕餅產業

觀旅局表示，台中近年持續前瞻布局，串聯綠色景點、推動低碳旅宿與節能運具，並優化登山步道與自行車道等基礎建設，逐步建構完整的永續旅遊環境，未來市府將持續扮演輔導與媒合的角色，鼓勵更多業者投入綠色轉型，將永續理念轉化為產業競爭力，攜手打造台中成為國際旅客心中兼具品質、深度與環境友善的永續旅遊示範城市。

市府表示，台中市計有7家優質業者成功取得國際永續標章，其中，台中福華大飯店更一舉通過全球旅遊產業最高標準的「GSTC永續飯店認證」，讓台中的永續招牌在國際舞台上閃耀綠色光芒。

