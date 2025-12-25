公私協力智慧減污 蘇澳港空品分秒維護

感測器偵測數值超標時啟動灑水系統。（環保局提供）

記者張正量／宜蘭報導

蘇澳港為宜蘭縣重要的產業運輸港口，裝卸、堆置及車輛進出過程易產生揚塵與空氣污染。為持續改善港區空氣品質，宜蘭縣環保局今年攜手台灣水泥股份有限公司蘇澳廠，在其承租之港區卸料作業區導入智慧化減污系統，於作業區外圍增設搭載空氣品質感測器的自動灑水設備，當監測數值達預警門檻時即啟動灑水，並結合作業區既有防塵措施，有效降低卸煤作業揚塵逸散。

環保局指出，環境品質的提升有賴公私協力推動。台泥蘇澳廠於空氣品質不良期間積極落實短期應變與製程改善，成效顯著，一一三年榮獲環境部「企業空污應變優良行動獎」全國第一銀級獎肯定，今年更將污染防制設施延伸至蘇澳港場域。此外，蘇澳港營運處亦陸續建置自動洗車設備、霧砲機等設施，並於四號碼頭完成智慧化減污建置，均有助於降低區域揚塵。

環保局長許嘉琦表示，蘇澳港為宜蘭縣首處空氣品質維護區，透過跨單位合作與企業自主減排，已逐步建立智慧、前瞻的污染防制模式，未來將持續深化公私協力，全面提升港區空氣品質，守護宜蘭良好環境。