公私協力智慧減污 蘇澳港空品維護ING

蘇澳港營運處於一一三年設置在蘇澳港4號碼頭作業區即時監測數值，提升監控效率。（圖：宜蘭縣環保局提供）

▲蘇澳港營運處於一一三年設置在蘇澳港4號碼頭作業區即時監測數值，提升監控效率。（圖：宜蘭縣環保局提供）

蘇澳港為宜蘭縣重要產業運輸港口，裝卸、堆置及車輛運輸過程易產生空氣污染物，為持續精進港區空氣品質，環保局今年與台灣水泥股份有限公司蘇澳廠，下稱台泥蘇澳廠合作，於該公司承租之港區內卸料區導入智慧化減污系統，在卸料區外圍新增搭載空品感測器之灑水裝置，當作業區空氣品質達預警值時即自動啟動灑水，搭配既有作業灑水措施，進一步降低卸煤作業之揚塵逸散。

廣告 廣告

環保局長許嘉琦表示，蘇澳港是宜蘭縣第一處空氣品質維護區，除了現行管制措施外，透過跨單位合作與企業自主減排，港區已逐步建立智慧化、前瞻性的污染防制模式。未來環保局將持續加嚴相關措施，並深化公私協力與自主管理，持續提升港區空氣品質，守護宜蘭好環境。

環境品質之維護仰賴公私協力合作推動，台泥蘇澳廠於空氣品質不良期間之短期應變及製程改善深具成效，於一一三年榮獲環境部「企業空污應變優良行動獎」全國第一銀級獎之肯定，今年污染防制設施拓展至其承租之蘇澳港場域；加上蘇澳港營運處已陸續設置自動洗車設備、霧砲機等措施，一一三年領先全國商港，於4號碼頭建置智慧化減污等設施，均可有效降低區域揚塵。環保局與蘇澳港營運處、台泥蘇澳廠之長期合作，持續提升港區防制量能，展現企業兼顧營運發展與環境保護之實績，其推動模式與執行成果可供社會各界借鏡。